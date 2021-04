Neue Amiga Shoot’em up im Kurztest

Inviyya im Kurztest



Inviyya von Tigerskunk aus München ist ein klassischer horizontal scrollender Shooter für den Commodore Amiga. Es ist offensichtlich massiv von der Shooterlegende R-Type inspiriert. Nicht nur unser Raumschiff, auch die Gestaltung der Gegner, die Umgebung und das gesamte Spielgefühl ist angelehnt an R-Type. Die Sprachausgabe zu Beginn ist jedoch von einem anderen, unspielbar schweren Amiga Klassiker abgeschaut… “First, there was nothing (Menace), now there is….”. Das erinnert mich an meine Wutanfälle bei Blood Money (Psygnosis, 1988), einem Frühwerk der späteren Grand Theft Auto Entwickler. Zurück zu Inviyya. Das Spiel beginnt mit einem animiertem Titelbildschirm mit ein paar Infos, aber außer “Press Fire to Start” gibt es keine Optionen. Kein 2-Spieler Modus, kein Schwierigkeitsgrad, keine Levelauswahl. Nur eine Top 5 Highscore Liste und ein cooler Soundtrack, fast so gut wie der geniale Amiga R-Type Soundtrack von Chris Hülsbeck.

Wir beginnen mit unserem Raumschiff, das träge dahinschwebt wie ein Ziegelstein mit Flügeln. Ausweichen ist mit dieser Geschwindigkeit nicht einfach, also sollte man die anfliegenden Feinde entweder großräumig umfliegen oder mit gezielten Treffern zerstören. Unser Schiff und die Gegner sind relativ groß, es gibt also nicht übermäßig viel Platz zum Manövrieren. Das Spiel ist hammerhart – unser Schiff hält nicht viel aus. Ein Treffer oder eine Berührung mit der Umgebung – und das erste unserer drei Leben ist verbraucht. Das Spiel ist gnadenlos, es gibt keine Continues und nach Verbrauch aller Bildschirmleben startet man in Level 1. Recht so, freischaltbare Levels sind was für Weicheier! Eine Pausefunktion gibt es auch nicht, nicht einmal zwischen den einzelnen Leveln kann man kurz pausieren. Allerdings wird man nicht bei jedem Bildschirmtod ganz an den Levelanfang zurückgesetzt, es gibt automatische Speicherpunkte während der Abschnitte.

Mit ein wenig Übung habt ihr jedoch bald ein paar Erfolgserlebnisse. Zumindest den ersten der sechs (vergleichsweise kurzen) Levels hat man bald geschafft. Am Ende eines jeden Spielabschnitts müssen wir uns einem besonders mächtigen und großen Endgegner stellen. Einsammelbare Extras erhöhen die Feuerkraft unserer Waffe oder die Geschwindigkeit unseres Raumschiffes. Leider gibt es keine Spezialwaffen oder die abkoppelbaren Sonde (das Force-Modul) aus R-Type. Die sechs Abschnitte haben alle ein komplett eigenes grafisches Design, eigene Gegner und eine eigene Hintergrundmusik.

FAZIT zu Inviyya

Das flüssige 3-Wege Parallax Scrolling von Inviyya kann bereits auf einem ganz normalen Amiga 500 mit 512KB Speichererweiterung genossen werden. Der Entwickler merkt zwar an, dass eine Turbokarte bei vielen Gegner am Schirm nicht schadet, aber notwendig ist sie nicht. Ebensowenig ist eine Installation auf Festplatte notwendig, Puristen können von Diskette spielen. Ich habe das Spiel auf einem Amiga 1200 mit Blizzard 1230 Turbokarte und Festplatte getestet – läuft ohne Probleme. Auch technisch gehört Inviyya zu den besten Shoot’em up, die je das Licht der Welt am Amiga erblickt haben! Inviyya macht aber auch Spaß, sobald man sich ein wenig warm gespielt hat, kommt man bei jedem Versuch ein wenig weiter.

Kaufen kann man Inviyya als digitale Fassung um ganze $12 auf Itch, oder in diversen hübschen Schachtel-Editionen bei poly.play ab Mitte des Jahres.