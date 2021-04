Call of Duty: Warzone springt mit Saison 3 in das Jahr 1984

#Let’s Go!

Fans aus den verschiedensten Lebensbereichen freuen sich riesig darauf, wenn sie getreu dem Motto “Los geht‘s!” als Trupp zusammen Call of Duty spielen. Zur Feier des Starts von Saison 3 haben sich weltweit ein paar Super-Fans von Warzone aus den Bereichen Hiphop, Gaming und dem Profisport, darunter AJ Tracey, Dennis Schröder, Druski, Gunna, Jack Grealish, Jack Harlow, Michelle Viscusi, Mookie Betts, Nadeshot vom CDL-Team LA Thieves, Rocky No Hands, Saweetie, Swae Lee und Young Thug, mit dem berühmten Musikvideo-Regisseur Gibson Hazard für die neue Kampagne “Squad up the World” zusammengetan, die genau dieses Erlebnis des “Los geht‘s!” beim gemeinsamen Call of Duty-Spielen mit #Let’s Go! in den Mittelpunkt stellt.

