Saviorless im Test

Lächelnde Inseln

Die Handlung spielt auf den Smiling Islands, einer bedrohlichen Welt voller Monster und tödlicher Gefahren. Der Name „lächelnde Inseln“ ist für diese verfluchte Gegend höchst unpassend. Ihr übernehmt im Laufe des Spieles die Steuerung von drei unterschiedlichen Charakteren – zuerst den langhaarigen jungen Burschen Antar, der Gegnern lieber ausweichen sollte als mit ihnen zu kämpfen. Er ist fest entschlossen, ein Savior (Retter) zu werden. Wenn wir seinen Avatar als Savior spielen, steuern wir einen agilen Kämpfer mit einer Maske. Schließlich gibt es noch den Jäger Nento, der Gegner am liebsten im Nahkampf eliminiert. Jeder der drei verfügt über besondere Fähigkeiten und spielt sich deutlich anders, wobei die Kämpfe eher schnelles Knopfdrücken als eine besondere Strategie erfordern und sicher nicht das Highlight des Spieles darstellen.

In den ersten Abschnitten springen und klettern wir mit Antar, während wir uns auf dem Weg zu den Smiling Islands befinden. Antar kann sich ducken und einen Gegenstand aufnehmen, um ihn an markierten Stellen zu verwenden. Die Gegner sind relativ dumm und können oft in diverse tödliche Fallen gelockt werden. Im ersten kleinen Bosskampf spielen wir kurz den Jäger Nento, der ein sich zu einer Kugel zusammen rollendes Monster besiegen muss, um dann mit Antar weiterzuspielen. Solche Wechsel kommen in der Geschichte noch öfter vor. Wenn wir sterben, starten wir kurz vor unserem Tod neu. Die Anzahl der Leben ist nicht begrenzt, es gibt keine Strafe für das Ableben. Somit ist der Schwierigkeitsgrad insgesamt – trotz im Laufe des Spieles immer anspruchsvoller werdender Abschnitte – nicht extrem hoch… zumindest wenn ihr geduldig seid und es immer wieder probiert. Das Leveldesign ist recht abwechslungsreich und bringt immer wieder neue Ideen, und die ein wenig seltsame, aber faszinierende und gut präsentierte Geschichte motiviert zum Weiterspielen. Was hat es mit den Smiling Islands und der ekeligen Riesen-Wurmplage nun wirklich auf sich? Das Gameplay hat mich insgesamt ein wenig an den alten Klassiker Another World erinnert, die Spielbarkeit ist aber deutlich höher. Zumindest Anfangs ist sterben nicht so einfach.