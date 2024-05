Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT im Test

Sucker Punch hat mit Ghost of Tsushima ein episches Spektakel entwickelt, das zu Recht als eines der besten Spiele der PlayStation gefeiert wird. Nixxes Software war – wie bereits bei Horizon Forbidden West – mit der Portierung auf den PC beauftragt. Ich bin schon extrem gespannt, ob sie wiederum tolle Arbeit geleistet haben, oder ob das Spiel noch ein paar gröbere Kinderkrankheiten zum Release hat.

Zu Beginn begrüßt uns ein (deaktivierbarer) Launcher, über den ihr das Spiel starten könnt oder gleich in das umfangreiche Grafikmenü einsteigen könnt, um Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT an euren Rechner anzupassen. Kurz danach kommt die Aufforderung, mich bei meinem PlayStation Account einzuloggen, um PlayStation Trophäen sammeln zu können. Was soll denn bitte das, ich spiele am PC und vermutlich haben unzählige PC Spieler gar keinen PlayStation Account… wozu denn auch? Es gab doch gerade erst eine große Kontroverse mit dem Spiel Helldivers II, bei dem nachträglich die Verpflichtung zur Verknüpfung mit einem PlayStation Account eingeführt wurde, worauf es tausende negative Bewertungen auf Steam hagelte. Abgesehen davon, dass es in vielen Ländern der Welt keinen PlayStation Store gibt, finde ich so eine verpflichtende Account-Verknüpfung bei einem ohnehin bereits an einen Account (in diesem Fall Steam oder Epic) gebundenes Spiel absolut unnötig und bestenfalls auf freiwilliger Basis akzeptabel. Bei Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT ist die Verknüpfung zumindest nur optional, allerdings nicht nur für die PlayStation Trophäen sondern auch für den ganzen Koop-Multiplayer Modus! Dafür ist aber wenigstens Crossplay zwischen PlayStation und PC möglich. Nach der Verknüpfung mit dem PlayStation Account kommt die Erstellung der Shader, was aber auf meinem Rechner nur ein paar Sekunden gedauert hat. Nach der Wahl von einem der vier Schwierigkeitsgrade, der Sprache der Sprachausgabe (englisch/japanisch) oder eines optionalen schwarz/weiß Modus (wie bei den legendären Filmen von Akira Kurosawa) beginnt dann endlich das Spiel.