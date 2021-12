Schachgroßmeister Garri Kasparow wagt sich an Hearthstone

Das Video verfolgt, wie sich der Schachgroßmeister auf eine andere Art von Showmatch vorbereitet.

Es hat mir sehr gefallen, Hearthstone zu erlernen und zu spielen, und das nicht nur, weil ich Spiele und neue Herausforderungen mag. Am faszinierendsten ist das semi-offene System von Hearthstone, das sich von den geschlossenen Systemen der meisten anderen Spiele wie Schach unterscheidet. In Hearthstone bringt die Dynamik neuer Karten ständig frischen Wind und neue taktische und strategische Elemente. Der Wert alter Karten und Decks bleibt also nicht gleich. Diese sich wandelnde Spiellandschaft macht Hearthstone schwer zu meistern, aber sehr fesselnd.