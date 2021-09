Sci-Fi-Survival Abenteuer Beyond Contact startet in die Early Access

Koch Media und Playcorp geben heute den Release von Beyond Contact bekannt. Das neue PC Survival-Game startet ab sofort in den Early Access auf Steam und wird dann ein live gesteuertes Spiel sein – mit besonderem Augenmerk darauf, die Spieler in den Entwicklungsprozess einzubeziehen.

Inspiriert von den Artworks klassischer Science-Fiction-Groschenromane ist Beyond Contact ein Survival-Spiel, das geprägt wird von den moralischen Dilemmas zeitgenössischer Science-Fiction-Filme und dem unerbittlichen Gameplay des klassischen Survival-Genres: Das Spiel bietet zahlreiche Gelegenheiten zum Erkunden und Entdecken, ein ausgefeiltes Forschungs- und Herstellungssystem, intuitiven Basisbau, Landwirtschaft, Viehzucht und noch vieles mehr. Beyond Contact verfügt über story-getriebene Handlungsziele, um die Bewohner des Planeten Ketern zu retten. Dazu kommen genug Fauna, Flora, extremes Wetter und Umweltgefahren, um sogar die härtesten Survival-Gamer tausendfach herauszufordern.

Features

Dynamisch-abwechslungsreiche, detailreiche und zweifellos tödliche Welt – powered von der Unity Engine, mit direktem Support von Unity. Science-Fiction-Setting: Mit der Ausrüstung des Weltraumkorps, Waffen und dem Atmo-Anzug kann die Umgebung des Alien-Planeten erkundet sowie außergewöhnliche Kreaturen und ungewöhnliche Pflanzen entdeckt werden. Mit der Zeit offenbart sich so auch die uralte Zivilisation von Ketern.

Aufbauen, Erweitern und Verteidigen der Operationsbasis, während das einzigartige Stromnetzsystem bis an seine Grenzen ausgelastet wird. Story getriebene Quests und Alien NPCs aus verschiedenen Fraktionen: Auf dem Weg zur Rettung der lokalen Bevölkerung von Ketern: Zusammenarbeit mit Alien-Zivilisationen, Entdecken bisher unbekannter Technologie und die Wahrheit hinter dem Niedergang des Planeten.

Das Entwicklerstudio PlayCorp wurde von Ingenieuren gegründet, die eine natürliche Motivation und Leidenschaft für zukunftsweisende Technologie mitbringen, die zu Jahren von Forschung und Entwicklung geführt haben, um die Vision von PlayCorp zu entwerfen und umzusetzen. Beyond Contact ist das Ergebnis dieser Leidenschaft mit einem Fokus auf Themen wie sozialer und ökologischer Verantwortung.

Bei der Entwicklung von Beyond Contact stehen in erster Linie die Spieler im Fokus. In Zusammenarbeit mit Koch Media ist PlayCorp entschlossen, einen transparenten Prozess mit Community-Vertretern und Early Adoptern zu unterhalten, damit ein Spiel entsteht, auf das die Spieler wirklich stolz sein werden: Feature-Vorschläge, Abstimmungs-Tools und ein von der Community unterstütztes Bug-Reporting bilden die Säulen der umfangreichen Early-Access-Phase der nächsten sechs Monate – und darüber hinaus.

