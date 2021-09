CORSAIR bringt neue Gaming-Mäuse M65 RGB ULTRA auf den Markt

CORSAIR stellt heute die neusten Modelle der weltweit bekannten M65-Serie vor: die M65 RGB ULTRA und erstmals die M65 RGB ULTRA WIRELESS.

Die Kombination aus markanter Form und Aluminiumkonstruktion, der Gamer seit über einem Jahrzehnt ihr Vertrauen entgegenbringen, wird in den neuen M65-Mäusen um die aktuellste Technologie für Hochleistungs-Gaming erweitert, damit Sie auf höchstem Wettkampfniveau bestehen können.

Die M65 RGB ULTRA und die M65 RGB ULTRA WIRELESS vereinen die beste Technologie aller bisherigen CORSAIR-Mäuse in einen vertrauten Rahmen. Der optische CORSAIR MARKSMAN-Sensor mit 26.000 DPI bietet höchste Präzision, die in einzelnen DPI-Schritten angepasst werden kann. Zusätzlich sorgen die gefederten primären CORSAIR QUICKSTRIKE-Maustasten ohne Abstand mit ihren optischen OMRON-Schaltern für unmittelbare Reaktionen auf Links- und Rechtsklicks im Spiel. Diese Mausklicks werden dann über CORSAIR AXON mit 8.000 Hz Hyper-Polling in der M65 RGB ULTRA oder über SLIPSTREAM WIRELESS mit 2.000 Hz in der M65 RGB ULTRA WIRELESS an Ihren PC übertragen. Als Ergebnis registriert und überträgt die Maus Ihre Aktionen unglaublich schnell, unabhängig davon, ob ihr euch für die kabelgebundene oder die kabellose Version entschieden habt.

Dank des hochwertigen Aluminiumrahmens und Designs, das optimal für Claw- und Fingertip-Griffstil geeignet ist, erkennt jeder PC-Gaming-Veteran beide Mäuse sofort wieder. Das vielseitig anpassbare Gewichtssystem kehrt zurück, sodass Spieler in einem Bereich von 18 Gramm das optimale Gewicht für ihr komfortabelstes Gaming-Erlebnis finden.

Aufgrund der großen Nachfrage gibt es die M65 jetzt erstmals in einer kabellosen Version. Die M65 RGB ULTRA WIRELESS verbindet sich über SLIPSTREAM WIRELESS (Latenz von unter 1 ms) oder Bluetooth und bietet damit eine Reichweite von bis zu 18 Metern und bis zu 120 Stunden Akkulaufzeit für mehrere Tage ungebundenen Spielspaßes.

Die M65 RGB ULTRA und die M65 RGB ULTRA WIRELESS sind beide mit Sensor-Fusion-Technologie ausgestattet, wiederum eine Premiere unter den Mäusen von CORSAIR. Der integrierte 6-Achs-Gyro- und Beschleunigungssensor erkennt sofort, wenn ihr die Maus anhebt, und ermöglicht eine ultraniedrige Lift-off-Distanz, sodass es keine unabsichtlichen Zufallsbewegungen gibt, wenn ihr mitten in Aktion die Maus neu positioniert. Ihr könnt ferner den Gyrosensor mithilfe der CORSAIR iCUE-Software programmieren, Neigungsgesten zu erkennen, damit ihr Befehle im Spiel wie Nachladen oder Waffenwechsel schnellen, einfachen Mausbewegungen zuordnen könnt.

Verfügbarkeit, Garantie und Preise

Die CORSAIR-Gaming-Mäuse M65 RGB ULTRA (UVP: EUR 79,99) und M65 RGB ULTRA WIRELESS (UVP: EUR 129,99) sind ab sofort im CORSAIR-Webstore und weltweit bei allen autorisierten Vertriebs- und Fachhändlern von CORSAIR erhältlich.

Webseiten

Weitere Informationen zur CORSAIR M65 RGB ULTRA findet ihr im Internet unter:

http://corsair.com/m65-rgb-ultra

Weitere Informationen zur CORSAIR M65 RGB ULTRA WIRELESS finden Sie im Internet unter:

http://corsair.com/m65-rgb-ultra-wireless