Strategiespiel Star Trek Fleet Command auch am PC verfügbar

Mit der heutigen Veröffentlichung auf PC feiert das Mobile Game Star Trek™ Fleet Command sein Cross-Plattform-Debut. Der 4X Massively Multiplayer Online-Titel (MMO) von Scopely und dessen Studio DIGIT entstand in Zusammenarbeit mit ViacomCBS.

Die loyale Spieler-Community verbringt durchschnittlich fünf Stunden pro Tag damit, das Multiverse zu erforschen und zu erobern. So zählt Star Trek™ Fleet Command bisher mehr als 14 Milliarden Schlachten und ganze 500 Millionen Spielstunden.

Der brandneue Multiverse-Trailer zeigt zum ersten Mal alle beliebten Captains aus verschiedenen Timelines des Star Trek-Lore.

Ursprünglich basierten die Inhalte auf der “Kelvin Timeline” des Star Trek™-Film-Universums. Im Laufe der Zeit wurde weiterer Content aus der Vergangenheit und Gegenwart von Star Trek hinzugefügt, darunter Inhalte auf Grundlage der erfolgreichen CBS-Serie Star Trek: Discovery sowie The Next Generation und Gene Roddenberry’s The Original Series. Heute bietet Star Trek™ Fleet Command ein immersives und umfassendes Multiverse voller bekannter und neuer Geschichten, die in jedem neuen Update aufeinandertreffen.

Die PC-Veröffentlichung von Star Trek™ Fleet Command liefert Fans neue Möglichkeiten, ihre Abenteuer dank des Cross-Plattform-Features zu personalisieren. Reibungsloser, übergreifender Fortschritt ermöglicht einen nahtlosen Übergang zwischen Geräten, egal ob handheld oder stationär. Beliebte soziale Features wie Allianzen und der Battlepass erhalten durch Cross-Play einen Boost, vereinen PC- und Mobile-Spieler und verbinden das Universum wie nie zuvor.

Zur Feier der PC-Veröffentlichung von Star Trek™ Fleet Command erhalten Spieler, welche die PC-Version herunterladen und spielen, exklusive Extras:

Cross-Plattform Ressourcen-Bundle: Neue sowie bestehende Mobile-Spieler, die ihren Account auf PC verlinken, verdienen eine Vielzahl an In-Game-Ressourcen, sobald sie sich auf dem PC einloggen.

Einzigartige kosmetische Avatare und Frames: Wer während der Launch-Woche herunterlädt, erhält PC-exklusive Items für den eigenen Style.

Exklusive Deals: In-game-Ressourcen und Extras sind günstiger erhältlich.

"Widerstand auf PC ist zwecklos" Gewinnspiel: Wer das Spiel auf PC herunterlädt, hat die Chance auf eine Star Trek Fleet Command Borg Cube ATX Limited Special Edition Battlestation.

Star Trek™ Fleet Command ist als kostenloser Download auf Mobile-Plattformen und PC verfügbar.