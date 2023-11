Sega Football Manager 2024 Test

Bugs…

Auch wenn es noch eine Vorabversion war, so sind doch einige Ungereimtheiten – einige alte und auch ein paar Neue mit von der Partie. Textfelder die nicht in der richtigen Sprache sind hierbei noch das Mindeste, allerdings leider ziemlich häufig der Fall. Auch den Mehrspieler hat es ziemlich gepackt, so scheint es öfters beim Start eines Fußballduells ein unendliches „Berechnen“ Laden zu geben, vor allem wenn mehr als ein Manager am Spiel teilnehmen. Weiters fielen einige zeitweise ausgegraute Felder auf, zum Beispiel bei der Spielerregistration. Von unrealistischen Spielerreaktionen auf Interaktionen mit diesen, braucht man am Besten gar nicht erst anfangen. Letzteres ist allerdings kein neues Ärgernis. Einige Spieler haben sich dafür an Versprechen von mir als Trainer erinnert, die ich nie gegeben habe.. klingt mysteriös? Aber so ist es geschehen.