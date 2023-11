Neuigkeiten und Ankündigungen der BlizzCon 2023

Die BlizzCon 2023 ist vorbei und brachte neben dem Overwatch World Cup neben Podiumsvorträgen auch einigen Ankündigungen aus dem Blizzard-Universum.

Als Teil der Eröffnungszeremonie haben Game Director Aaron Keller und Art Director Dion Rogers den neuesten Helden des Spiels vorgestellt: den samoanischen Tankhelden Mauga. Der so charmante wie verschlagene Hüne ist eine ideale Ergänzung für die Heldenauswahl.

Zum ersten Mal in der Geschichte von Overwatch gab es eine frühzeitig spielbare Version eines Helden im Ausstellungsbereich der BlizzCon und auf den Bildschirmen der Spieler:innen daheim. Dieser Vorgeschmack ist nun vorbei, jedoch feiert Mauga heute am 5. Dezember zum Start von Saison 8 sein wahres Debüt im Spiel.

Während der zweitägigen Show gab es in zwei Podiumsvorträgen weitere Ankündigungen. Der Podiumsvortrag „Ein- und Ausblicke“ zu Mauga führte die Zuschauer:innen durch die unterschiedlichen Facetten des Helden, darunter Narrative und Design, während der Vortrag „Wie geht es weiter?“ einen Ausblick auf die Zukunft des Spiels gewährte. Pläne für zwei neue Helden, einen neuen Spielmodus und Updates für das Ranglistensystem wurden präsentiert. Unter den Rednern: Overwatch General Manager Walter Kong.

Der Overwatch World Cup, die Esports-Weltmeisterschaft des Spiels, feierte ebenfalls seine Rückkehr zur BlizzCon, nachdem er zuletzt 2019 vor Ort stattfand. Das Team aus Saudi-Arabien besiegte China mit 3:2 und begeisterte damit seine zahlreichen Fans. Der Overwatch World Cup bot darüber hinaus einige überraschende Ergebnisse: Der Titelverteidiger USA wurde in der ersten Runde von dem chinesischen Team besiegt. Team China besiegte anschließend den dreimaligen World Cup Sieger Südkorea. Im Spiel um die Bronzemedaille setzte sich Team Finnland gegen Südkorea durch.

Zum Abschluss der Show hat Overwatch sich mit LE SSERAFIM, einer der gefragtesten K-Pop-Gruppen der Welt, für einen Auftritt in der Arena des Anaheim Convention Centers zusammengetan. In ihrem ersten großen Live-Auftritt im Westen performten LE SSERAFIM viele Songs, darunter ihre neue Single „Perfect Night“, vor Tausenden BlizzCon-Besucher:innen. Ihr Auftritt war der krönende Abschluss der ersten musikalischen Zusammenarbeit des Spiels, zu der auch ein zeitlich begrenzter Spielmodus und kosmetische Extras in Overwatch 2 gehörten.

World of Warcraft®: The War Within

World of Warcraft®: The War Within™ stellt den ersten Teil der The Worldsoul Saga™, dar, ein ambitioniertes, kreatives Unterfangen im Warcraft-Universum. In dieser Erweiterung, die 2024 veröffentlicht werden soll, erhebt sich tief im Erdreich des Planeten eine uralte Zivilisation und Spieler begeben sich zum neuen Kontinent Khaz Algar.

Die Vision der The Worldsoul Saga wurde den Spielern live auf der Bühne präsentiert, die beiden Erweiterungen nach The War Within lauten World of Warcraft®: Midnight™ und World of Warcraft®: The Last Titan™.

Warcraft Rumble

Warcraft Rumble™, das allererste Warcraft-Spiel, das von Grund auf für Mobilgeräte entwickelt wurde, ist jetzt für iOS und Android erhältlich! In diesem actionreichen Strategiespiel stellen Spieler Armeen mit ihren Lieblingscharakteren aus dem Warcraft-Universum auf und lassen sie in einzigartigen Missionen antreten, die ihr taktisches Können auf die Probe stellen. Spieler erwarten über 70 einzigartige Missionen sowie wöchentliche und monatliche Herausforderungen in Form von mehrteiligen Dungeons, PvP und mehr. Warcraft Rumble bietet authentische Warcraft-Stimmung und wurde von einem Team aus Warcraft-Veteranen entwickelt.

World of Warcraft Classic

World of Warcraft Classic lädt Spieler zur Rückkehr nach Azeroth und dem Beginn einer neuen Reise ein – diesmal mit einer Überraschung! In der Saison der Entdeckung können Spieler ein neues Abenteuer starten, in dem neue Fähigkeiten für Charaktere durch Erkundung und Experimentierfreudigkeit freigeschaltet werden. Nächstes Jahr, 2024, können Spieler das Weltenbeben (erneut) miterleben – World of Warcraft: Cataclysm Classic™! Blizzard Entertainments dritte Erweiterung von World of Warcraft wurde erstmals Dezember 2010 veröffentlicht und kehrt jetzt mit schnellerem Veröffentlichungsrhythmus, Verbesserungen am Stufenfortschritt, erweiterter Benutzeroberfläche für Sammlungen, einem neuen Schwierigkeitsgrad für den Dungeonbrowser nach Veröffentlichung und mehr zurück!

Hearthstone

Zwei Köpfe sind besser als einer im neuen und aufregenden Co-op-Modus Schlachtfeld-Duos von Hearthstone®, der 2024 erscheint. Zwei Spieler schließen sich zusammen und entwickeln gemeinsam Strategien. Dabei teilen sie sich Karten, Leben und Ressourcen und erhalten Zugriff auf spezielle Duo-Karten und Synergien, um gemeinsam die Krone zu erobern.

Diablo® IV, Vessel of Hatred

In der Fortsetzung der düsteren Geschichte aus Diablo® IV, Vessel of Hatred ™, erfahren Spieler mehr über das Schicksal des Großen Übels Mephisto und seiner dämonischen Pläne für Sanktuario. Spieler begeben sich in die dichten Dschungel von Nahantu und erkunden neue Spielmöglichkeiten samt einer brandneuen, noch nie dagewesenen Klasse im Diablo-Universum. Vessel of Hatred soll Ende 2024 erscheinen, weitere Infos folgen nächsten Sommer.

Aber auch dieses Jahr hält die Saison des Blutes noch einiges für Spieler bereit: neue Langzeitinhalte und das Feiertagsevent „Mittwinterpest“ sollen noch vor Saisonende erscheinen.