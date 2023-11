Indies in den Herbstferien

Jusant

Die Sonne brennt auf das ausgetrocknete Meer, Schiffwracks bedecken den Boden, während wir uns langsam zu einem Berg begeben. Oder ist es mehr ein riesiger Felsen, der vor uns in die Höhe ragt? Wir nehmen unsere futuristische Sonnenbrille ab und beginnen mit dem Aufstieg. Nicht unrealistisch schnell wie in Assassin’s Creed, sondern wir bewegen den linken Arm, halten uns fest, ziehen uns hoch, packen mit dem rechten Arm zu und ziehen uns hoch. Wir müssen Vorsprünge suchen und die Richtung vorgeben. Kleine Stellen ohne einen Halt können wir mit einem Sprung überwinden. Wir verbrauchen beim Klettern Stamina, sobald uns die Kraft ausgeht, können wir in der Wand eine kurze Pause machen und uns ein wenig erholen. Wir verwenden ein Sicherungsseil, sollten wir abstürzen hängen wir im Seil. Oder wir stürzen nur wenige Meter ab und erleiden dadurch keine Verletzungen, unser junger Körper hält scheinbar einiges aus. Oft müssen wir den Karabiner auch während dem Klettern in neuen Sicherungspunkten befestigen, und sobald wir einen Vorsprung erreichen muss unser Seil nachgeholt werden. Wir können das Seil auch benutzen, um uns daran abzuseilen oder um uns an ihm zu schwingen und so neue Bereiche zu erreichen. Bald müssen wir auch Überhang klettern. Das alles schaut fast realistisch aus und spielt sich wie eine reine Klettersimulation.

Der Hügel, auf den wir klettern, war offensichtlich früher von Menschen bewohnt. Überall leicht verfallene Gerüste, Leitern oder andere Gegenstände. Wir können herumliegende Briefe und Notizen lesen oder an Meereschmuscheln lauschen, wodurch wir die Umgebung gezeigt bekommen. Abgesehen von kleineren Tieren oder Vögeln sehen wir aber keine andere Person. Wo sind denn all die Menschen hin verschwunden? Es wird bald schwieriger, den richtigen Weg zu finden, und wir müssen uns öfters schwingen oder sogar einfache Doppelsprünge machen, um weiterzukommen. Optische Hinweise an der Wand weisen uns den Weg, falls wir sie entdecken. An unserem Rücken baumelt ein Rucksack mit unserem Haustier, einem kleinen blauen Blob. Der zeigt uns den Weg, wenn wir nicht weiterkommen. Er hilft uns auch, die Vegetation wieder zu beleben, was manchmal zum Vorankommen notwendig ist. Wir entdecken seltsame Mechanismen, klettern an phantastischen Pflanzen und erforschen immer mehr von der verfallenen Welt, während wir immer höher hinauf klettern. Jusant ist ein Spiel für Leute, die gerne klettern und dabei in entspannter Atmosphäre eine unbekannte Welt erforschen wollen. Ein Gamepad wird dafür empfohlen.