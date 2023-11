Gaming-Tisch Flexispot GT5 im Test

Höhenverstellung zur Schonung meiner Wirbelsäle

Die Höhenverstellung des Tisches erfolgt elektrisch, ihr benötigt also logischerweise eine Steckdose in der Nähe. Gesteuert wird die Höhe über eine kleine Konsole, die unter dem Tisch angebracht ist. Die aktuell eingestellte Höhe wird auf dem Display angezeigt. Neben hoch und runter gibt es auch eine Höhenspeicherfunktion, auf der vier Höhen einprogrammiert werden können, die dann auf Knopfdruck automatisch eingenommen werden. Der Tisch verfügt auch über ein Antikollisionssystem. Das bedeutet, dass er die Bewegung stoppt, wenn er einen Widerstand trifft. Es ist möglich, die Empfindlichkeit dieses Systems in drei Stufen anzupassen, wobei er bei höchster Empfindlichkeit schon bei sehr geringen Widerständen (beispielsweise einem schweren Vorhang) stoppt. Der Tisch kann bis auf eine Höhe von 1,23 m angehoben werden. Das reicht auch für die Größeren unter uns, um bequem stehend spielen (oder arbeiten, wenn es sein muss) zu können. Wenn ihr verhindern wollt, dass sich eure Kinder an der Steuerung zu schaffen machen, gibt es auch eine Kindersicherung.

Wenn ihr den Tisch maximal ausfahrt, müsst ihr jedoch auf eines achten – die Verkabelung muss ebenfalls lange genug sein. Ich hatte bisher immer den Spielerechner neben bzw. unter dem Tisch platziert. Wenn ihr nun den Tisch voll in die Höhe fahren lässt, können die Kabeln vom Computer zur Peripherie am Tisch (Monitor, Lautsprecher, Maus, Tastatur usw.) schnell zu kurz sein. Und der Tisch stoppt nicht (unbedingt) für ein kleines Kabel, was zu einer Beschädigung des Kabels und vor allem auch der Buchsen am Computer (oder der Peripherie, wenn die plötzlich durch die Gegend fliegt) führen kann. Ihr solltet also unbedingt vorher vorsichtig testen, ob alle Kabel lange genug sind. In meinem Fall war das nicht der Fall, also habe ich mich entschlossen, den PC erstmals in meiner Gaming-Karriere direkt am Tisch zu platzieren. Somit ist das Problem mit den Kabeln entschärft, und außerdem kann ich den PC so in seiner vollen Pracht bestaunen. Wofür habe ich denn die ganzen LED-Lüfter eingebaut? Außerdem ist es oben am Tisch weniger staubig als am Fußboden, und die Luftzirkulation ist ebenfalls besser als am Boden in der Zimmerecke, was für die Kühlung ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist. Allerdings laufen dennoch einige Kabeln noch vom PC nach unten, nämlich einerseits das Netzwerkkabel, als auch den Stromkabeln von PC und Monitor. Auch den riesigen Subwoofer habe ich am Boden belassen. Hier müsst ihr euch vergewissern, dass die ganze Verkabelung bei allen von euch verwendeten Tischhöhen passt.