Shooter Six Days in Fallujah kämpft im Irak-Krieg

In Zusammenarbeit mit Marines und Soldaten, die in der Schlacht von Fallujah an vorderster Front kämpften, haben Victura und Highwire in mehr als drei Jahren an einzigartigen Technologien und Spielmechaniken gearbeitet. Diese sollen Spieler so nah an die Unsicherheiten sowie Taktiken moderner Gefechte bringen wie kein Videospiel zuvor.

Über 100 Marines, Soldaten sowie irakische Zivilisten, die während der Zweiten Schlacht von Fallujah anwesend waren, teilten ihre persönlichen Geschichten, Fotographien und Videoaufnahmen mit dem Entwicklerteam. Das Spiel gibt diesen Geschichten durch Gameplay und Augenzeugenberichte eine Stimme, eingefangen in dokumentarischem Interviewmaterial. Six Days in Fallujah hat den Anspruch, der authentischste Militär-Shooter der heutigen Zeit zu sein und die militärischen sowie zivilen Geschichten mit dem Level an Integrität zu erzählen, das sie verdient haben.

Six Days in Fallujah erscheint 2021 für PC und Konsolen. Weitere Details zu Six Days in Fallujah folgen in den kommenden Wochen.

Mehr Informationen über das Spiel gibt es unter www.sixdays.com, darunter auch einen Brief des Teams, in dem sie erläutern, wieso es so wichtig sei, dieses Spiel zu erschaffen: https://sixdays.com/why.