The Medium im Test

Auf zu neuen Pfaden

Mit The Medium wagt sich das polnische Entwicklerstudio Bloober Team an ihr bisher ambitioniertestes Game. Im Laufe der letzten Jahre konnte sich die Mannschaft mit Titeln wie Layers of Fear 2 einen durchaus respektablen Ruf im Horror-Genre aufbauen. Das Besondere an ihren Werken ist meiner Meinung nach, dass sie spielerisch nie sehr fordernd sind, aber mit guter Atmosphäre, einem ausgesprochen feinsinnigen Gespür für Grusel und Horror sowie komplexen und teils sehr traurigen sowie nachdenklichen Geschichten punkten können. The Medium führt diese Tradition kompromisslos fort, mit allen Stärken und Schwächen, wenngleich man durchaus den einen oder anderen Feinschliff in der Rezeptur erkennen kann.

The Medium beginnt dabei mit recht stillen Tönen. Wir lernen Marianna kurz nach dem Tod ihres Ziehvaters kennen. Die junge Frau ist in das Zuhause ihrer Kindertage zurückgekehrt, um dessen Beerdigung vorzubereiten und Abschied zu nehmen. Hier fällt uns gleich die erste Neuerung im Vergleich zu den vorherigen Titeln des Entwicklers auf: Wir spielen nicht aus der Egoperspektive, sondern aus jener der Third-Person. Dabei bedient sich The Medium der aus diversen klassischen Horrortiteln bekannten “fixen Kamera”. Soll heißen, dass die Regie uns immer vorgibt welche Bereiche einer Szenerie wir sehen und welche nicht. Eine Entscheidung die durchaus Kritik bei Spielern hervorgerufen hat, da diese Form der Kamera als veraltet und unflexibel gilt. Ich persönlich allerdings habe das sehr begrüßt, da der Schrecken oft im Verborgenen liegt und durch geschickte Regie dadurch schön an der Schraube des Schreckens gedreht werden kann. Das gelingt The Medium die meiste Zeit überzeugend. Auch sollte an dieser Stelle erwähnt sein, dass die Kamera zwar stets einen vorbestimmten Blickwinkel einnimmt, aber dennoch dynamischer agiert als in den genannten Vorbildern, dadurch entsteht ein filmisches Flair, welches ich durchaus genossen habe.

Anders sieht es allerdings mit der Steuerung aus, die gestaltet sich außerordentlich eigenwillig und unpräzise. So wird das Ergreifen von Objekten gelegentlich zum frustrierenden Geduldsspiel. Was manchmal dazu führte, dass ich aus der eigentlich tollen Welt und Geschichte gerissen wurde.