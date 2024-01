Skull and Bones taucht am Horizont auf, was erwartet uns im Piratenspiel?

Skull and Bones von Ubisoft hat die Segel gehisst und schippert nun langsam, aber scheinbar sicher, auf einen Release zu, eine Closed Beta durften wir schon spielen.

Kaum zu glauben, dass das Spiel ursprünglich bei der Videospielmesse E3 2017 in Los Angeles angekündigt wurde. Sechs lange Jahre sind seit der ersten Ankündigung vergangen, in der Entwicklung hat es inzwischen sogar über ein Jahrzehnt verbracht. Ubisoft zufolge soll das Game jetzt endlich aus der Entwicklerhölle segeln und tatsächlich in den (digitalen) Regalen erscheinen. Bei den Game Awards im Dezember 2023 kündigte der Publisher wieder einmal ein Release-Datum an. Nachdem das Spiel in den vergangenen Jahren bereits mehrere versprochene Erscheinungsdaten verpasst hat, soll es jetzt so weit sein: Der Release ist für den 16. Februar 2024 für PlayStation, Xbox und PC geplant. Was wissen wir über das Spiel und was können Spieler von Skull and Bones erwarten? Wir werfen einen Blick auf die Infos, die wir bereits haben.

Ein Piratenabenteuer auf Umwegen

Der Weg, den Ubisoft bisher mit Skull and Bones zurückgelegt hat, war ein holpriger. Zunächst sollte es lediglich ein DLC für Assassin’s Creed IV: Black Flag werden. Das Game der AC-Reihe kam sehr gut bei den Spielern an, die besonders die actionreichen Seeschlachten anpriesen. Da wollte Ubisoft eins draufsetzen und eine Erweiterung schaffen, die eben diese Schlachten in den Fokus stellte. Doch mit der Zeit stiegen die Ambitionen des Teams über die Maße eines DLC hinaus und es wurde ein alleinstehender Titel. Viele Jahre und etliche Verspätungen später, und nun steht das Game vor der Tür. Über die Zeit soll es etliche Kursanpassungen und komplette Richtungswechsel gegeben haben, sodass Spieler:innen irgendwann kaum noch wussten, was Skull and Bones für ein Titel werden sollte. Jetzt, wo der Release bald ansteht, haben wir eine etwas detaillierte Vorstellung davon, was uns erwartet.

Ein taktisches MMORPG

Ebenso wie in Black Flag werden Schiffsschlachten eine wichtige Rolle spielen. Spieler:innen können solo oder mit anderen über die Weltmeere segeln und gegnerische Schiffe zum Meeresboden sinken lassen – oder selbst in Trümmern untergehen. Anders als im AC-Titel ist es allerdings wohl nicht möglich, selbst die gegnerischen Schiffe zu borden. Der Fokus des Spiels liegt unterdessen darauf, sein Image als gefürchtetster Pirat der Weltmeere aufzubauen. Als taktisches RPG, mit gewissen Survival-Elementen, geht es unter anderem darum, Ressourcen zu finden und zu verwalten, Verträge für NPCs zu erfüllen, Crewmitglieder zu rekrutieren und zu umsorgen, um eine Meuterei zu vermeiden, und sein Schiff zu personalisieren. Dabei können alle möglichen Schiffe gebaut werden, die für unterschiedliche Spieltypen und Zwecke angepasst werden können. Zwar handelt es sich um ein Live-Service-MMO, in dem sich viele Spieler:innen auf den Meeren tummeln können, inklusive Cross-Play, allerdings können Spieler:innen das Spiel auch solo spielen – allerdings gibt es wohl keinen echten Story-Modus. Ubisoft plant zudem, das Spiel über die Jahre zu unterstützen und immer wieder mit neuem Content zu erweitern.