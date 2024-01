The Last of Us Part II Remastered im Kurztest

No Return

Die mit Abstand größte und interessanteste Neuerung ist der Roguelike-Survival-Modus mit dem unheilverheißenden Namen No Return. Der ist was für ganze Gamer! Wer statt auf Story mehr auf Kämpfe aus wahr der bekommt hier nachträglich noch ein dickes Weihnachtsgeschenk. Wählt aus einer Palette an Charakteren euren Liebling aus und stürzt euch ins Gefecht. Wie wäre es mit Dina, Jesse, Lev oder Tommy? Nein? Keine Sorge, es gibt noch mehr und jeder von ihnen bringt seinen eigenen Fähigkeiten mit. Die braucht ihr auch, denn leicht wird es hier nicht, soviel sag ich euch schon mal. Wenn die erste Horde an infizierten auftaucht, ist das ja noch ganz witzig, aber spätestens mit dem Auftauchen der Bossgegner schießt euer Puls ordentlich in die Höhe. Die Motivation immer länger und länger durchzuhalten ist bei mir definitiv größer als neue Klamotten für meine Charaktere freizuschalten, also stecke ich meine verdienten Punkte nach jeder Runde in mein Waffenarsenal. Jeder Charakter hat seine eigenen Waffen und ich solltet überlegen welches Setup für euch am besten ist und euren Spilstil unterstützt.

Ihr könnt zwischen mehreren Modi wählen. In Assault müsst ihr kurze Gegnerwellen ausschalten, in Capture versuchen wir einen Tresor zu plündern, der von Feinden bewacht wird und in Hunted sollt ihr einfach nur so lange wie möglich überleben. Unterschiedliche Mods sorgen für gute oder schlechte Dinge. Am spannendsten ist der Mod mit unsichtbaren Gegnern. Ja, richtig gelesen, un-sicht-bar! Lest die Spuren im Schnee und achtet auf Geräusche aber blinzelt bloß nicht! Eine sehr schöne Idee die den Durchlauf absolut unberechenbar macht.