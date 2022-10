Sniper Elite 5: Neue Multiplayer-Map und DLC ab sofort verfügbar

Rebellion hat heute neue Inhalte für Sniper Elite 5 veröffentlicht, darunter die neue kostenlose Multiplayer-Map Kraken’s Lair und das Up Close & Personal Weapon & Skin Pack.

Up Close & Personal, der neueste DLC des Season Pass One enthält zwei neue Waffen (das Win & Co 1885-Gewehr und die ERMA.36-Maschinenpistole) und einen Tank-Top-Skin für Karl und Monika.

Die neue Map Kraken’s Lair führt Spieler:innen zurück in die U-Boot-Bucht der Nazis aus der Kampagne, die sich zu einem neuen Schlachtfeld für Multiplayer-Konflikte gewandelt hat. Die Laufstege bieten großartige Aussichtspunkte für Scharfschützen, während Spieler:innen sich auf den Decks der U-Boote und in den engen Korridoren in den Kampf stürzen können. Die kostenlose Map ist ab sofort für alle im Mehrspielermodus verfügbar.

Up Close & Personal enthält zwei neue, durchschlagskräftige Waffen sowie einen neuen Tank-Top-Look für Karl und Monika. Das Win & Co 1885 ist ein schweres Gewehr, das mit einer riesigen Kugel vom Kaliber 50-110 geladen ist. Trotz eingeschränkter Feuerrate lässt sich damit jeder Gegner mit nur einem einzigen Treffer ausschalten. Ergänzt wird das Gewehr durch eine neue Maschinenpistole, die ERMA.36. Mit ihrem integrierten Schalldämpfer und der hohen Mündungsgeschwindigkeit ist die ERMA.36 eine schwere, aber leistungsstarke Maschinenpistole für Stealth-Einsätze.

Das Up Close & Personal Weapons & Skin Pack enthält:

Win & Co 1885 – Weapon Pack (Gewehr + Aufsätze)

ERMA.36 – Weapon Pack (Maschinenpistole + Aufsätze)

Tank Top – Charakter-Skin (Karl- und Monika-Varianten)

Das Up Close & Personal Weapons & Skin Pack ist ab sofort als Teil des Season Pass One für 34,99 € oder separat für 10,99 € erhältlich. Der Season Pass One enthält außerdem die bereits veröffentlichten Pakete Landing Force und Concealed Target, wobei ein weiteres Paket (einschließlich einer neuen Mission) in Kürze veröffentlicht wird.

Um über alle Neuigkeiten zu Sniper Elite 5 auf dem Laufenden zu bleiben, empfiehlt es sich sniper.com zu besuchen .