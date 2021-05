Sonic Central Virtual Event – Alle Ankündigungen rund um den blauen Igel

Plattform-Erweiterungen

In diesem Jahr ist Sonic mit Sonic Mania und Team Sonic Racing, die ab sofort auf Amazon Luna erhältlich sind, auf mehr Systemen denn je verfügbar. Außerdem kommen am 1. Juni – Sonic Forces, Team Sonic Racing und Sonic Mania auf PlayStation Now! Und am 24. Juni, wird Sonic Mania im Epic Game Store erhältlich sein.

Mobile Game Special Events

Sonic Forces: Speed Battle mobile wird einen ganz besonderen Charakter bekommen, der es den Spielern und Spielerinnen ermöglicht, die Macht der Chaos Emeralds zu nutzen und als Super Sonic in die Schlacht zu ziehen, wobei private Rennen als Teil eines zeitlich begrenzten Events noch in diesem Jahr stattfinden werden. In Sonic Dash können die Spieler in eine spezielle Piraten-Party segeln und Pirate Sonic und Captain Shadow freischalten und auf dem Weg weitere Preise sammeln. Sonic Racing bringt das klassische Gefühl mit bekannten Charakteren, Autos und drei neuen Strecken in einer klassischen Zone, zusammen mit einigen Old-School-Remixes. Im Oktober schließlich wird der Werehog in Sonic Forces und Sonic Dash auftauchen und Spielern das Fürchten lehren. Halten sie um Halloween herum Ausschau nach ihm und entfesseln sie dessen Kräfte!

Gastauftritte von Sonic

Außerdem wird Sonic zur Feier des 30-jährigen Jubiläums einige besondere Auftritte in verschiedenen anderen Spielen haben, darunter: Two Point Hospital: Baue ein Krankenhaus aus dem Nichts zu einem Meisterwerk auf, diesmal komplett mit exklusiven Sonic-In-Game-Gegenständen, Charakteranpassungsoptionen und Krankenhaus-Dekor. Tausche die Outfits der Mitarbeiter, um Sonics 30. Geburtstag gebührend zu feiern, mit Gegenständen, die am 22. Juli kostenlos im Spiel erhältlich sein werden.

Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten für eine Party! SEGA hat zur Feier des 30-jährigen Jubiläums eine Reihe von Erinnerungsartikeln enthüllt, an denen sich Sonic-Fans noch viele Jahre lang erfreuen können.

Lizenzierte Produkte

SEGA wird das ganze Jahr über mit einer Reihe von Partnern zusammenarbeiten, um brandneue Sonic-Produkte zu entwickeln, darunter aufregende Artikel wie ein Riesen-Eggman-Roboter-Spielset von JAKKS Pacific Inc. und eine farbige Sonic-Enzyklopädie im Hardcover von Dark Horse. Als Teil der 30-Jahr-Feier von Sonic wird IDW ein spezielles 80-seitiges Comicbuch im Superformat veröffentlichen, das drei Geschichten von bunten Helden und heimtückischen Schurken enthält. Gedenkmünzen zum 30. Geburtstag in Gold und Silber werden dieses Jahr bei APMEX erhältlich sein.