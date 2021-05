Mobile-MMORPG Moonlight Sculptor erscheint am 25. Mai

Am 25. Mai ist es soweit: Das Mobile-Fantasy-MMORPG Moonlight Sculptor von den Machern von ArcheAge, Kakao Games und XL Games, erscheint für Android und iOS. Die Vorabregistrierung, für die sich bis dato über 500.000 Spieler angemeldet haben, endet am Vortag.

Am 24. Mai endet die Vorabregistrierung des MMORPG Moonlight Sculptor von den Machern von ArcheAge, Kakao Games und XL Games. Am Folgetag, dem 25. Mai, wird das Spiel im Google Play Store und im App Store verfügbar sein. Ab nächster Woche wird Moonlight Sculptor dann nicht nur in Südkorea, Taiwan, Hong Kong und Macau, sondern auch in weiteren 157 Ländern spielbar sein. In Deutschland beginnt die Reise für die Spieler am 25. Mai um 02:00 Uhr.