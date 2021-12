Sonic stürmt erstmals in Sonic Frontiers durch offene Welten

Passend zu der Ankündigung gibt es einen Trailer, mit dem Sonic-Fans einen ersten Blick auf das kommende Action-Adventure erhaschen können.

Sonic Frontiers wird von erfahrenen Mitgliedern aus SEGAs japanischem Sonic-Team unter Leitung von Produzentin Sachiko Kawamurader und Regisseur Morio Kishimoto entwickelt. Sonic Frontiers ist ein völlig neues Erlebnis mit gefährlichen und weitläufigen Welten, in denen alles möglich ist! Hier hat man alle Freiheit, die atemberaubenden offenen Zonen zu erkunden.

Sonic Frontiers ist ein großer Schritt nach vorne für das Franchise und bietet ein weiterentwickeltes Spielerlebnis, das sowohl von langjährigen Sonic-Fans als auch von Action-Adventure-Enthusiasten genossen werden kann. Dank den Bemühungen der talentierten Entwickler von Japans Sonic-Team haben wir ein völlig neues Sonic the Hedgehog -Spielerlebnis erschaffen, in dem die Spieler üppige und weitläufige Landschaften in Sonics typischer Geschwindigkeit und mit den entsprechenden Fähigkeiten erkunden können. In Sonic Frontiers lauern an jeder Ecke viele Twists – wir freuen uns daher darauf, in den kommenden Monaten weitere Informationen über das Spiel zu enthüllen.