Square Enix kündigt FORSPOKEN für den 24. Mai 2022 an

Square Enix und Luminous Productions haben heute bei den Game Awards einen neuen Trailer für Forspoken, das Erstlingswerk des Studios, vorgestellt und den weltweiten Veröffentlichungstermin für den 24. Mai 2022 angekündigt.

Der Trailer wurde von Forspoken-Star Ella Balinska präsentiert, die die Hauptfigur Frey Holland spielt. Ihr zur Seite stand Schauspielerin Pollyanna McIntosh (The Walking Dead), die das Ensemble in der Rolle der skrupellosen Tanta Prav verstärken wird.

Im neuen Trailer erhalten Fans einen tieferen Einblick in das mysteriöse Land Athia und treffen auf einige seiner letzten verbliebenen Einwohner. Die Spieler*innen erfahren auch von einer drohenden Verderbnis namens „Bruch“: Eine zerstörerische Pest, die alles verdirbt, was sie berührt. Frey hat dieses seltsame Phänomen aus ungeklärten Gründen überlebt und gilt seither als Hoffnungsschimmer für Athia.

Das neue, actiongeladene Gameplay zeigt, wie Freys Abenteuer sie durch eine Vielzahl an Umgebungen in Athia führen. Dort lernt sie, wie man den Magischen Parkour meistert, um sich schnell und problemlos durch dieses unbekannte Land zu bewegen. Außerdem entwickelt sie ihre magischen Fähigkeiten, um sich mit den gefährlichen Bestien zu messen, die in Athia hausen, darunter die kürzlich vorgestellten Arkanen Kadaver und Jabberwocks.

Die Spieler*innen konnten außerdem einen neuen Forspoken-Charakter kennenlernen: die wahnsinnige, böse Zauberin Tanta Prav, die von Pollyanna McIntosh aus The Walking Dead gespielt wird. „Es war wirklich abgedreht, Tanta Prav zu spielen, und ich freue mich schon darauf, wenn ihr die Spieler*innen begegnen und sie mit Freys Augen sehen: ein umbarmherziges, mächtiges Wesen, das voller Geheimnisse steckt“, erzählt McIntosh. „Sie wird sich als gnadenlose Gegnerin für alle Spieler*innen herausstellen, die Frey auf ihrer Reise durch Athia folgen.“

Square Enix und Luminous Productions haben außerdem weitere Einzelheiten zur Digital Deluxe Edition enthüllt, die ab heute vorbestellt werden kann. Die Digital Deluxe Edition bietet umfangreiche Boni, darunter:

Paket mit seltenen Ressourcen (nur enthalten in der Digital Deluxe Edition für die PlayStation 5)

Mini-Artbook (Digitaler Download)

Mini-Soundtrack (Digitaler Download)

Prequel-Story „Forspoken: In Tanta We Trust“ (DLC)1

​​​​Wer die Digital Deluxe Edition vorbestellt, erhält zusätzlich die folgende einzigartige Ausrüstung sowie Gegenstände, die auf der Reise durch Athia äußerst nützlich sein werden:

Umhang „Kein Limit“, Halskette „Symbolkombo“, Nägel „Schießfreudig“ und Fertigungspaket für Einsteiger*innen (PS5)

Umhang „Elite“, Halskette „Spektralkombo“ und Nägel „Prisma“

Die Digital Standard Edition kann ebenfalls ab heute vorbestellt werden. Wer die Digital Standard Edition für PS5 oder PC (über Steam, im Epic Games Store oder im Microsoft Store) vorbestellt, erhält die obengenannten Vorbesteller-Bonusgegenstände auch zum Erscheinungsdatum auf der jeweiligen Plattform.

Die Box-Edition2 des Spiels wird auch bei teilnehmenden Händlern erhältlich sein. Vorbesteller*innen erhalten bei ausgewählten Einzelhändlern weitere Vorbesteller-Boni. Vorbestellungen der Box-Edition unterliegen der Verfügbarkeit und dem Zeitplan des jeweiligen Händlers3.

Forspoken wird speziell für PlayStation 5 entwickelt und nutzt die gesamte Leistung der Konsole. Der Titel demonstriert die Philosophie von Luminous Productions, ein Spielerlebnis wie nie zuvor zu liefern, welches die neuste Technologie mit Kreativität kombiniert. Forspoken wird am 24. Mai 2022 für PS5 und PC (über Steam, im Epic Games Store und im Microsoft Store) erscheinen.

Forspoken-Webseite: www.forspoken.com

1 – Der DLC Forspoken: In Tanta We Trust erscheint im Winter 2022 nach Veröffentlichung des Spiels. Spieler*innen, die die Digital Deluxe Edition vorbestellen, erhalten Early Access zu diesem Prequel-DLC, sobald es veröffentlicht wird.

2 – Digitale Vorbestellungs-Bonusgegenstände im Spiel sind nicht durch Vorbestellung der Box-Edition verfügbar.

3 – Der Start der Vorbestellungen der Box-Edition kann sich von Händler zu Händler unterscheiden.