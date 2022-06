Sony etabliert mit INZONE eine neue PC-Gaming-Marke

Sony Europe B.V. präsentiert INZONE – eine neue Marke mit PC-Gaming-Produkten, die die Sinne der Spieler:innen schärfen und ihnen helfen werden, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Die INZONE-Monitore gewährleisten ein hochauflösendes Bild mit hohem Dynamikumfang, die Headsets bieten überragenden Klang und 360 Spatial Sound für Gaming. Basierend auf der umfassenden Erfahrung, die Sony als Pionier für audiovisuelle Technologien besitzt, wartet die neue Marke mit Eigenschaften auf, die Gamer mitten in die Action versetzen, damit sie sich ganz auf das Spiel fokussieren können. INZONE ist auf außergewöhnliche Performance ausgelegt, lässt die Spielenden voll ins Geschehen eintauchen und unterstützt sie so auf dem Weg zum Sieg.

Die Gaming-Monitore im Überblick

Der brandneue Gaming-Monitor INZONE M9 mit HDR bietet 4K-Auflösung und hohe Kontraste dank Full Array-Technologie mit Local-Dimming und eignet sich perfekt für Gamer, die sich ein besseres Spielerlebnis mit mehr Details, tiefen Schwarztönen und beeindruckender Helligkeit wünschen. Zudem können sich die Nutzer:innen auf eine Bildwiederholrate von 144 Hz, IPS und eine schnelle GtG (Gray-to-Gray)-Reaktionszeit von 1 ms freuen. Der INZONE M3 Gaming-Monitor wiederum bietet eine hohe Bildwiederholrate von 240 Hz bei Full HD mit 1 ms GtG sowie VRR (Variable Refresh Rate)-Technologien, sodass Spielende die Bewegungen ihrer Gegner:innen in Shootern exakt erfassen können.

Perfekt an die individuelle Spielweise angepasst

Der einzigartige Standfuß mit geringer Tiefe gewährleistet höchsten Spielkomfort und lässt dabei genügend Platz zum Aufstellen von Peripheriegeräten. Da der Monitor selbst nur wenig Platz in Anspruch nimmt, können die Nutzer:innen problemlos eine angewinkelte Tastatur und ein großes Gaming-Mauspad am oder unter dem Bildschirm platzieren. Weitere Merkmale sind die einstellbare Höhe und Neigung, eine Auswahl an Farben für die Hintergrundbeleuchtung1 sowie ein Kabelmanagement für einen aufgeräumten Tisch.

Praktische Funktionen

Dank Auto KVM Switch (automatische USB-Hub-Umschaltung) können die Nutzer:innen bis zu zwei PCs über eine einzige Tastatur, eine Maus und ein Headset steuern, die an den Monitor angeschlossen sind. Der FPS Game Picture Modus optimiert Helligkeit und Kontraste, damit die Gegenspieler:innen klar zu erkennen sind. Die Black Equalizer-Funktion ermöglicht es, Details selbst in Schattenbereichen gut zu sehen.

Die Gaming-Headsets im Überblick

Die neue Linie umfasst zwei kabellose Headsets – das INZONE H9 mit 32 Stunden Akkulaufzeit2 und das INZONE H7 mit 40 Stunden Akkulaufzeit3 – sowie das kabelgebundene Headset INZONE H3. Alle drei Modelle sind mit einem flexiblen, klappbaren Galgenmikrofon mit Stummschaltfunktion ausgerüstet, damit die Spieler:innen problemlos mit ihren Teammitgliedern kommunizieren können.

Immer ein Schritt voraus dank exakter Zielerkennung

Die Funktion 360 Spatial Sound für Gaming von Sony, die über die PC-Software INZONE Hub aktiviert wird, gibt den Raumklang aus Mehrkanal-Audiosignalen so wieder, wie es von den Spieleentwickler:innen beabsichtigt wurde. Diese präzise Klangwiedergabe verbessert die räumliche Wahrnehmung, sodass die Nutzer:innen Schritte und Bewegungen ihrer Gegenspieler:innen besonders gut hören können. Mit der Smartphone-App 360 Spatial Sound Personalizer wird der Raumklang zudem auf die individuelle Form der Ohren abgestimmt, um das Gameplay perfekt zu personalisieren.

Hochmoderne Technologie für optimale Akustik

Beim INZONE H9 und INZONE H7 nutzte Sony seine Kompetenz in der Kopfhörertechnologieund verleiht den Membranen der Lautsprecher eine spezielle Form. Dadurch können die Kopfhörer sowohl extrem hochfrequente Töne realistisch wiedergeben als auch authentische tiefe Frequenzen reproduzieren, was das Spielerlebnis noch intensiver macht.

Schallkanäle am Gehäuse des INZONE H9, INZONE H7 und INZONE H3 optimieren die Wiedergabe tiefer Frequenzen und sorgen damit für kraftvolle, außerordentlich realistisch wirkende Bässe.

Komfort für lange Gaming-Sessions

Das breite, weiche Kopfbügelpolster verteilt das Gewicht gleichmäßig am Kopf und sorgt dadurch für einen angenehmen Tragekomfort – auch bei langen Sessions. Die Ohrpolster sind so geformt, dass sie seitlich am Kopf optimal anliegen, was den Druck auf die Ohren minimiert.

Noise Cancelling und Ambient Sound Modus

Ob lautstarke PC-Lüfter oder Baulärm vor dem Haus – der INZONE H9 hält dank mehrerer Mikrofone zur Geräuschminimierung alle störenden Geräusche außen vor. Um das Spielerlebnis zu verbessern, hat Sony hier die gleiche Dual Noise Sensor-Technologie integriert, die auch in den branchenführenden Kopfhörern der 1000X-Serie zum Einsatz kommt. Der Modus für Umgebungsgeräusche gewährleistet zudem, dass den Nutzer:innen beim Spielen nichts Wichtiges entgeht – sei es ein Anruf, das Klingeln an der Tür oder die Stimme des Partners.

Interoperabilität für ein besseres Gameplay

Perfekt für PlayStation 5

Beim INZONE M9 sorgt HDR Tone Mapping dafür, dass PlayStation 5-Konsolen den Monitor bei der Ersteinrichtung automatisch erkennen und die HDR-Einstellungen entsprechend optimiert werden. Außerdem schaltet der Monitor automatisch in den Kinomodus, wenn die Nutzer:innen auf der PlayStation 5 Filme ansehen, und in den Spielmodus, wenn sie spielen.

Das INZONE H9 und das INZONE H7 bieten eine Bildschirmanzeige, sodass die Nutzer:innen die Einstellungen am Headset leicht anpassen und dann im PlayStation 5 Control Center auf dem Bildschirm sehen können. Beide Kopfhörer verfügen außerdem über eine Gaming- und Chat-Balance, mit der die Spieler:innen über das Headset das Lautstärkeverhältnis zwischen Spielsound und Voice-Chat ändern können. Und schließlich warten die beiden Headsets mit einer Vielzahl von Features auf, darunter Kompatibilität mit Tempest 3D AudioTech, damit die Nutzer:innen den immersiven Sound beim Spielen mit noch stärkerer räumlicher Wirkung genießen können.

Personalisiertes Gameplay dank der PC-Software INZONE Hub

Mit der PC-Software INZONE Hub von Sony4 können die Nutzer:innen die INZONE-Monitore und -Headsets steuern und zahlreiche Funktionen individuell anpassen, darunter Ton- und Bildeinstellungen.

Die Nachhaltigkeit im Blick

Sony verzichtet beim Verpackungsmaterial auf Plastik5 und verwendet nur recycelte Materialien und Zellulose-Vliese. Damit unterstreicht Sony sein Bestreben, die Umweltauswirkungen seiner Produkte und Verfahren zu minimieren.6

INZONE Gaming-Monitore – Merkmale:

INZONE M9: 4K/144 Hz-Gaming-Monitor, 27 Zoll

Der INZONE M9 bietet 4K-Auflösung, hohen Kontrast dank Full Array Local Dimming mit DisplayHDR-600-Zertifizierung und deckt mehr als 95% des DCI-P3-Farbraums ab. So ermöglicht dieser Monitor herausragende Helligkeit, satte Schwarztöne und eine präzise Farbwiedergabe.

Bis zu 144 Hz Bildwiederholrate, IPS, 1 ms GtG (Gray-to-Gray)-Reaktionszeit mit VRR (Variable Refresh Rate)-Technologien wie NVIDIA G-SYNC Compatible und VRR im HDMI 2.1 Standard.

INZONE M3: Full HD/240 Hz-Gaming-Monitor, 27 Zoll

Bis zu 240 Hz Bildwiederholrate, IPS, 1 ms GtG (Gray-to-Gray)-Reaktionszeit mit VRR (Variable Refresh Rate)-Technologien wie NVIDIA G-SYNC Compatible7 und VRR im HDMI 2.1 Standard.

Mit DisplayHDR-400-Zertifizierung8, 99% sRGB-Farbraumabdeckung und Unterstützung von 1,07 Milliarden Farben bietet der Monitor ein lebendiges Spielerlebnis mit satten Farben.

INZONE Gaming-Headsets – Merkmale:

INZONE H9 – kabelloses Gaming Headset mit Noise Cancelling: Genaue Erkennung des Gegenspieler:innen dank 360 Spatial Sound für Gaming und hochmoderner Technologie zur Optimierung der Akustik; Kopfbügel und Ohrpolster auf stundenlangen Tragekomfort ausgelegt; Geräuschminimierung und Modus für Umgebungsgeräusche. 32 Stunden Akkulaufzeit9 und bis zu eine Stunde Spielzeit nach 10-minütiger Schnellladung.

– kabelloses Gaming Headset mit Noise Cancelling: Genaue Erkennung des Gegenspieler:innen dank 360 Spatial Sound für Gaming und hochmoderner Technologie zur Optimierung der Akustik; Kopfbügel und Ohrpolster auf stundenlangen Tragekomfort ausgelegt; Geräuschminimierung und Modus für Umgebungsgeräusche. 32 Stunden Akkulaufzeit9 und bis zu eine Stunde Spielzeit nach 10-minütiger Schnellladung. INZONE H7 – kabelloses Gaming-Headset: Präzise Zielerfassung dank 360 Spatial Sound für Gaming und hochmoderner Technologie zur Optimierung der Akustik; Kopfbügel und Ohrpolster auf stundenlangen Tragekomfort ausgelegt. 40 Stunden Akkulaufzeit10 und bis zu eine Stunde Spielzeit nach 10-minütiger Schnellladung.

– kabelloses Gaming-Headset: Präzise Zielerfassung dank 360 Spatial Sound für Gaming und hochmoderner Technologie zur Optimierung der Akustik; Kopfbügel und Ohrpolster auf stundenlangen Tragekomfort ausgelegt. 40 Stunden Akkulaufzeit10 und bis zu eine Stunde Spielzeit nach 10-minütiger Schnellladung. INZONE H3 – kabelgebundenes Gaming-Headset: Präzise Zielerfassung dank 360 Spatial Sound für Gaming und hochmoderner Technologie zur Optimierung der Akustik; Kopfbügel und Ohrpolster auf stundenlangen Tragekomfort ausgelegt.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

Sony INZONE Gaming-Monitore

INZONE M9: 1.099 Euro (erhältlich im Sommer 2022)

INZONE M3: Bekanntgabe erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt

INZONE Gaming-Headsets

INZONE H9: 299 Euro

INZONE H7: 229 Euro

INZONE H3: 99 Euro

Die neuen INZONE Gaming-Headsets werden ab Juli bei zahlreichen Sony Vertragshändlern erhältlich sein.

Weitere Informationen unter: https://www.sony.at/electronics/inzone-gaming-ausruestung

1 Nur INZONE M9.

2 Wenn Geräuschminimierung und Bluetooth deaktiviert sind.

3 Erhältlich unter https://www.sony.net/inzonehub-support. Unterstützt Windows 10 und 11.

4 DSEE Extreme wird über die Sony | Headphones Connect App aktiviert.

5 Beschichtungs- und Klebematerialien ausgeschlossen.

6 Nur für Headsets verfügbar.

7 Zertifizierung geplant.

8 Zertifizierung geplant.

9 Bei deaktiviertem Bluetooth und Noise Cancelling.

10 Bluetooth deaktiviert.