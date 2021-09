Spacebase Startopia für die Nintendo Switch startet in die Pre Order-Phase

Spacebase Startopia zum Mitnehmen

Spacebase Startopia für Nintendo Switch drückt Spieler*innen die Leitung der drei verschiedenen Decks auf der Donut-förmigen Weltraumstation wortwörtlich in die Hand. Switch-Commander nennen also bald das extraterrestrische Urlaubsparadies schlechthin ihr Eigen. Zwischen Bedürfnissen, Weltraumwaltherapie und mysteriösen Katzen-Gerüchten ist die stationseigene KI VAL dabei in den allermeisten Fällen eine Hilfe.

Vorbesteller der Nintendo Switch-Version von Spacebase Startopia erhalten zum Release zusätzlich 8 verschiedene in-game Alien-Statuen sowie diverse Skins für Fuzzy-Droiden und Recycler.