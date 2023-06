speedlink GRAVITY RGB Stereo Soundbar im Test

Design und Funktion

Die 640 Gramm schwere Soundbar ist in Schwarz gehalten und sieht mit ihrem Design sehr schick aus. Schade aber, das es keine „weiße“ Version davon gibt. Ein großes Lautärkerad in der Mitte der Soundbar fungiert als EIN/AUS-Schalter und zum Wechseln zwischen Audioausgang mit Kabel oder Bluetooth-Funktionalität. Auf der Unterseite ist die Soundbar mit einer RGB-Beleuchtung versehen, die sich mittels Touch-Button auf der Oberseite in 5 Modi wechseln lässt. So könnt ihr eine fixe Farbe einstellen, oder aber auch einen dynamischen Farbwechsel, Regenbogeneffekt oder pulsierende Farben.

Das erfordert natürlich eine Verbindung mit einem USB-Anschluß des Computers oder evtl. auch des Monitors, sonst macht die Soundbar keinen Pieps. Einen integrierten Akku, zum Beispiel wenn wir unterwegs sind, hat die Soundbar nicht. Auch die fix angebrachten Kabel auf der Rückseite für den USB-Anschluß und Audio-, sowie Mikrofonanschluß laden nicht dazu ein die Soundbar auf den See mitzunehmen. Dafür ist das Teil aber auch nicht wirklich konzipiert und so platzieren wir diese lieber unterhalb unseres Monitors und können endlich die alten klobigen Steroboxen in den Ruhestand schicken.

Auf der Vorderseite der speedlink GRAVITY RGB Stereo Soundbar können über 2 Anschlüße noch ein Headset oder ein Mikrofon angeschlossen werden.

Sound

Die 2x3W Lautsprecher mit 12 Watt maximaler Leistung bieten eigentlich einen ordentlichen Klang, die Mitten und Höhen klingen recht gut, im unteren Bereich fehlt etwas der „Wums“. Die Lautsärke kann ordentlich aufgedreht werden im Großen und Ganzen ist der Sound mit etwas Abstand von der Soundbar als „rund“ zu bezeichnen. Für ein gelegentliches Spielchen zwischendurch, Filme schauen oder den Business-Alltag ist das allemal in Ordnung, für intensivere Spiele wird man dann wohl sowieso zum Headset greifen.