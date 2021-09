Splitgate Entwicklung bekommt 100 Millionen Dollar Funding

1047 Games hat bekannt gegeben, dass die Firma eine weitere Finanzierungsrunde mit insgesamt 100 Millionen Dollar abgeschlossen hat, bei einer Pre-Money-Bewertung von 1,5 Milliarden Dollar.

Der führende Investor ist Lightspeed Venture Partners an der Seite der New Yorker Global Private Equity und Venture Capital Firma Insight Partners, Anthos Capital und den vorigen Investoren Galaxy Interactive, VGames, Human Capital, Lakestar, DraperDragon, und Draper University. Seit der Open Beta, Anfang dieses Sommers, hat 1047 Games’ Online-Shooter Splitgate einen rasanten Anstieg an Spielerinnen und Spielern auf PC, PlayStation und Xbox erlebt. Das Free-to-Play-Spiel ist innerhalb von weniger als zwei Monaten über 13 Millionen Mal heruntergeladen worden.

Splitgate nimmt eine einzigartige Position im Unterhaltungsbereich ein und verbindet das rasante Gameplay klassischer Arena-Shooter mit der einzigartigen Mechanik von Portalen, wodurch Spielerinnen und Spieler auf eine Weise gegeneinander antreten können, die nur Splitgate bietet.

Das Funding ermöglicht es 1047 Games ihre komplette Vision für Splitgate als Top-Tier, AAA kompetitiven Shooter zu verwirklichen und zu beginnen, die größere Vision des Studios umzusetzen – sich als führende kreative Kraft mit herausstechenden und neuartigen IPs in der Gaming-Welt zu etablieren. Die langfristige Vision des Teams ist es, eine Ära “neuer” klassischer Spiele einzuführen und durch transformative neue Ansätze in bekannten, global erfolgreichen Gaming-Genres, in denen die Innovation momentan stillsteht, voranzugehen.

Das Funding befähigt das kleine Studio zudem die besten Talente in der Industrie zu rekrutieren, denn es werden gerade aktiv neue Leute eingestellt und das Studio vergrößert.

Auf unseren Kernerfolg mit Splitgate aufzubauen ist unser Hauptfokus für die unmittelbare Zukunft – Wir vergrößern rapide alle Bereiche unseres Studios. Wir sind weit davon entfernt, damit fertig zu sein, was wir als die komplette Splitgate-Erfahrung für unsere lokalen Fans ansehen. Das Funding unserer Partner, zusammen mit dem Glauben an und der Unterstützung für unsere Vision, ermöglicht es uns uns gleichzeitig auf unsere kurzfristigen Wachstumsbedürfnisse und, noch wichtiger, unsere langfristige Vision für 1047 Games als Treiber vollständig neuer Gaming-Erfahrungen für unsere Fans, zu fokussieren. CEO und 1047 Games Mitbegründer Ian Proulx

Weitere Informationen findet man unter 1047games.com.