TOTAL WAR: WARHAMMERIII (PC) – Großkaiserreich Cathay enthüllt

Im Nachgang zum neuen Release-Termin von TOTAL WAR: WARHAMMER III (erscheint nun Anfang 2022) gibt es ein größeres Update zum Spiel. Heute wurde das Großkaiserreich Cathay mit einem Trailer vorgestellt.

„Das Großkaiserreich Cathay existiert in Einklang mit der Welt. Jeder Soldat kennt seine Pflichten, um die erhabenen Plänen des Himmlischen Drachenkaisers umzusetzen. Diese perfekte Balance zwischen Wille und Bereitschaft, auch Harmonie von Stein und Stahl genannt, spiegelt sich in den disziplinierten Armeen der Drachen wider.’

Legendäre Kommandanten

Das Großkaiserreich Cathay gehört zu den ältesten und mächtigsten Zivilisationen der Warhammer-Welt und hat sich über tausende von Jahren nur wenig verändert. Es wird von den Kindern des Himmlischen Drachenkaisers regiert, uralten und machtvollen Wesen, die die menschliche Gestalt annehmen und die mysteriöse Magielehre Ying und Yang einsetzen können.

Miao Ying die Sturmdrachin herrscht über das nördliche Cathay und befehligt die Armeen der Großen Bastion. Sie regiert die nördlichen Provinzen bereits seit Jahrhunderten mit Härte und Unnahbarkeit, nachdem ihr die Verteidigung des Gebiets von ihrem Vater, dem Himmlischen Drachenkaiser, aufgetragen wurde.

Zhao Ming der Eisendrache herrscht über das westliche Cathay und die Himmelsstraße, die in die Trauerberge führt. Als erfahrener Grenzkrieger behält der Eisendrache den westlichen Rand des Kaiserreichs im Blick und die Wüstenklans unter Kontrolle, obgleich die anderen Drachen an der geistigen Gesundheit ihres Bruders zweifeln.

Spielstil des Volks

Wenn man Cathay mit einem Wort beschreiben müsste, dann mit „Harmonie“. Die Drachen von Cathay, und entsprechend ihre Armeen, sind Kreaturen der Ordnung und streben ein Gleichgewicht in allen Dingen an – auch in ihrer Kriegsführung.

Die Armeen des Drachenkaisers sind defensiv ausgerichtet, damit sich gegnerische Streitkräfte an ihrer entschlossenen Verteidigung und Feuerkraft aufreiben. Das entscheidendste Element ihrer Kriegsanstrengungen ist allerdings ihr Bemühen, gemeinsam wie ein einziger Organismus effizient zu kämpfen. Je länger die Armeen diese Harmonie auf dem Schlachtfeld aufrechterhalten, desto mächtigere Boni schalten sie frei.

Armeeliste

Diese Nation gehört zu den technologisch fortgeschrittensten Ländern der Alten Welt, weshalb die cathayanische Kriegsmaschinerie eine Heerschaar der gnadenlosesten und tödlichsten Einheiten befehligt. Der Kern ihrer Armeen setzt sich aus Spezialtruppen wie den unbeugsamen Jadekriegern und der Wache des Himmlischen Drachen zusammen. Zerstörerische Unterstützung erhalten sie von gigantischen Terrakottawachen, den körperlosen Große-Jade-Longma-Reitern und vom meisterhaft gefertigten Wu-Xing-Kriegskompass.

In den kommenden Wochen werden weitere Informationen zum Großkaiserreich Cathay veröffentlicht. Alle Details zur heutigen Enthüllung finden sich im Blog von Total War oder dem Warhammer-Community-Artikel von Games Workshop, in dem die Entwickler selbst über das Volk sprechen.