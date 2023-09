State of Play mit News zu Marvel’s Spider-Man 2 und Helldivers 2

In der gestrigen Episode von State of Play gab es Neuigkeiten zu Marvel’s Spider-Man 2, Helldivers 2, diversen Drittanbieter-Titeln sowie Zubehör in neuen Farben für PlayStation 5.

Unter anderem gab es neue Einblicke in Final Fantasy VII Rebirth, Resident Evil 4 VR Mode, Avatar: Frontiers of Pandora und viele mehr. Eine Übersicht über die Trailer und Inhalte der Episode bietet der PlayStation.Blog.

Das Team von Insomniac Games gab im Rahmen von State of Play eine erste Übersicht des deutlich größeren Marvel’s New York als noch bei den bisherigen Vorgängern. Die Leistung von PlayStation 5 macht es darüber hinaus möglich, in der offenen Spielwelt nahezu sofort zwischen Peter Parker und Miles Morales hin und her wechseln zu können. Zudem stellte das Team die vielfältige Auswahl an Anzügen vor. Insgesamt gibt es 65 Anzüge, darunter neue Original-Designs und Fanlieblinge aus den Filmen und den Comics. Ein neues System für Anzugvarianten gewährt einigen Anzügen Zugriff auf Shader in alternativen Farben. Dadurch werden über 200 Arten geboten, die beiden Spinnenhelden einzukleiden.

Helldivers 2 von Arrowhead Game Studios erscheint am 8. Februar 2024 für PlayStation 5 und PC. Ab dem 22. September 2023 sind Vorbestellungen für die Standard Edition und die Super Citizen Edition von Helldivers 2 möglich. Eine Übersicht über die Vorbesteller-Boni und den Multiplayer-Modus gibt das Team auf dem PlayStation.Blog.

Mit Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord und Resident Evil 4 VR Mode schließen sich gleich zwei ikonische Serien dem Portfolio für PlayStation VR2 an. Zu Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord gab es erstmals Gameplay zu sehen. Auf dem PlayStation.Blog erläutern die Entwickler von nDreams, wie ihr Titel die besten Eigenschaften von PS VR2 nutzen wird. Von Resident Evil 4 wurde nicht nur der DLC “Separate Ways” gezeigt, der am 21. September erscheint, es gab auch Einblicke in Resident Evil 4 VR Mode. Der Modus erscheint als kostenloses Update in diesem Winter und ermöglicht es Spielern, den Story-Modus des Survival-Horror-Klassikers komplett mit PS VR2 zu erleben.

Als Erweiterung der PS5-Zubehörfamilie erscheint die Deep Earth Collection noch in diesem Jahr. Die Farbvarianten Volcanic Red, Cobalt Blue und Sterling Silver sind für DualSense Wireless-Controller und PS5 Konsolen-Cover erhältlich. Vorbestellungen für die Deep Earth Collection beginnen am 4. Oktober. Das Zubehör in Volcanic Red und Cobalt Blue erscheint am 3. November, gefolgt von Sterling Silver am 26. Januar.