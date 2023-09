Neuer Trailer zu Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Frontier Developments plc hat heute einen neuen Trailer für das Echtzeit-Strategiespiel Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin veröffentlicht, der die breite Palette an Features zeigt, die zum Start am 17. November zur Verfügung stehen.

Cinematische Kampagne – Spieler können eine reichhaltige, charakterorientierte Geschichte hautnah erleben. Dabei befinden sie sich in einem wilden Reich und tauchen mitten in einen verzweifelten Konflikt ein. Mitgeschrieben wurde die Story vom gefeierten Black Library-Autor Gav Thorpe.

– Spieler können eine reichhaltige, charakterorientierte Geschichte hautnah erleben. Dabei befinden sie sich in einem wilden Reich und tauchen mitten in einen verzweifelten Konflikt ein. Mitgeschrieben wurde die Story vom gefeierten Black Library-Autor Gav Thorpe. Umfassender Multiplayer Modu s- In plattformübergreifenden 1v1- und 2v2-Multiplayer-Matches mit einer frei wählbaren Mischung aus menschlichen und KI-Gegnern können die Spieler ihr Geschick beweisen. Zudem haben sie die Möglichkeit, eine 1v1-Rangliste zu erklimmen.

s- In plattformübergreifenden 1v1- und 2v2-Multiplayer-Matches mit einer frei wählbaren Mischung aus menschlichen und KI-Gegnern können die Spieler ihr Geschick beweisen. Zudem haben sie die Möglichkeit, eine 1v1-Rangliste zu erklimmen. Ewige Eroberung – In einem erweiterten Einzelspieler-Erlebnis kämpfen sich die Feldherren durch zufällig generierte Wildnisgebiete auf dem Weg zum Endgegner. Der Seed kann auch geteilt werden. Das bietet Spielern die Gelegenheit, sich indirekt miteinander zu messen und zu klären, wer der bessere Spieler ist.

– In einem erweiterten Einzelspieler-Erlebnis kämpfen sich die Feldherren durch zufällig generierte Wildnisgebiete auf dem Weg zum Endgegner. Der Seed kann auch geteilt werden. Das bietet Spielern die Gelegenheit, sich indirekt miteinander zu messen und zu klären, wer der bessere Spieler ist. Unendliche Kreativität – Maps erstellen, mit anderen teilen und das Können auf der eigenen oder von einem anderen Spieler erstellten Karten unter Beweis stellen. Das alles ermöglichte Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruins. Zudem bietet das Spiel die Option, die eigenen Armeen farblich zu individualisieren und wunderschöne Dioramen zu erstellen, um die Kreationen zu präsentieren.

Realms of Ruin ermöglicht es den Spielern, ihre Erfahrungen im Spiel zu personalisieren. Mit dem Karten-Editor werden die Spieler ähnliche Werkzeuge wie die Entwickler verwenden, um Multiplayer-Karten für das Spiel zu erstellen und ihre eigenen Schlachtfelder im wilden Reich von Ghur zu kreieren. Vom Gestalten des Geländes bis hin zum Platzieren von Requisiten, Blättern, Wasser und Spielzielen können die Spieler ihre idealen Schlachtfelder erstellen und diese dann in benutzerdefinierten Online-Multiplayer-Matches genießen. Außerdem sind die Spieler dazu eingeladen, ihre Kreationen in einem plattformübergreifenden Workshop im Spiel mit anderen zu teilen, wo die Community ihre Karten herunterladen, spielen und bewerten kann.

Mit Army Livery können die Spieler die Farbpaletten für jede der vier Fraktionen im Spiel mit Farben aus der Citadel-Kollektion von Games Workshop individuell gestalten. Zusätzlich zu den von den Spielern selbst erstellten Farbpaletten wird das Spiel mit offiziellen Games Workshop-Farbschemata ausgestattet sein. Army Livery unterstreicht die Bemühungen von Frontier, das Spiel so authentisch wie möglich zu gestalten. Die Spieler können Paletten für ganze Fraktionen erstellen oder sogar Farbschemata für einzelne Einheiten entwerfen.

Mit dem Szenen-Editor bekommen Spieler die Möglichkeit, fesselnde Dioramen zu erstellen, die sie anschließend mit der Community teilen können. Dafür setzen sie die Charaktere in kuratierten und teilbaren Schnappschüssen in der Schlacht um Ghur passend in Szene. Kreative Köpfen haben die Freiheit, einzelne Animationsbilder anzupassen, um jedes Detail genau richtig umzusetzen und ihre individuellen Einheiten aus der Army Livery darzustellen, damit dem Diorama eine persönliche Note verliehen wird. Die Spieler können die visuellen Einstellungen nach ihrem Geschmack anpassen und dann das perfekte Bild aufnehmen, um es mit der Welt zu teilen.

Eine weitere Age of Sigmar Fraktion wurde für das Spiel noch nicht enthüllt, die sich zu den mächtigen Sturmgeschmiedeten Ewigen, den brutalen Orruk-Moorpirscha und dem gespenstischen Schwarm der Nachtspuk gesellt – weitere Details werden noch vor der Veröffentlichung bekannt gegeben.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin erscheint am 17. November für PC über Steam und den Epic Games Store, PlayStation®5 und Xbox Series X|S zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 59,99 Euro für die Standard Edition, 69,99 Euro für die Deluxe Edition und 74,99 Euro für die Ultimate Edition.