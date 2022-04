Steam Deck im Test

Angespielt

Aber genug der reinen Theorie: Im Rahmen dieses Reviews haben wir das Steam Deck natürlich auch mit einem Querschnitt unterschiedlichster Titel aus den unterschiedlichsten Genres getestet. Tatsächlich war – vielleicht auch mit ein bisschen Glück – kein einziger schlecht bzw. komplett unspielbar.

„Verifizierte“ Referenztitel wie der Action-Blockbuster God of War oder unser Survival-Geheimtipp Dysmantle liefen wie erwartet perfekt. Aber auch „spielbare“ Titel wie die komplette Tomb Raider-Reihe, das letzte auf Steam erschienene Assassin’s Creed, Odyssey, oder das aktuelle 3D-Jump’n’Run Psychonauts 2 machten durchgehend eine gute Figur und Lust auf mehr. Nur bei einem Titel wurde schnell klar, warum derzeit offiziell noch nicht unterstützt: Batman: Arkham City läuft spielerisch perfekt – bis auf einen Audio-Bug, der viele Geräusche und Sound-Effekte blechern und verzerrt wiedergibt.

In die Kategorie perfekt spielbar ordnet sich auch das side-scrollende Beat’em’up Asterix & Obelix: Slap Them All!, das Indie-Action-Adventure Crashlands und der anspruchsvolle Deckbuilder & Puzzler Fights in Tight Spaces. Aber auch Titel, welche man – zumindest als alter PC-Spieler – eher mit der Maus spielt, laufen hervorragend. Der von Schach inspirierte Taktik-Puzzler Pawnbarian, oder Adventure-Klassiker wie Broken Sword (a.k.a. Baphomets Fluch) und Monkey Island in der Special Edition, funktionieren hervorragend via Touchscreen und/oder Trackpad. Und ja, auch Shooter funktionieren gut, sind aber ein wenig Geschmackssache.

Auch das Shooter-Highlight DOOM Eternal gehört zu den offiziellen Referenz-Titeln und wurde schon im Vorfeld gerne und oft präsentiert. Wer Shooter gerne mit Gamepad spielt, fühlt sich sofort zuhause. Aber auch Maus-Puristen – sofern sie nicht einfach Maus und Tastatur anschließen, es ist ja ein PC … – können auf ihre Kosten kommen. Das Gyroskop ist hier ein Geheimtipp: Ist dieses aktiviert kann man, solange man den Daumen leicht auf dem rechten Joystick liegen hat, mittels drehen und kippen des Geräts die Ausrichtung das Fadenkreuz „feinjustieren“. Das funktioniert überraschend gut und könnte den einen anderen Shooter-Gamepad-Verweigerer zumindest zu einem Versuch motivieren.

An dieser Stelle vielleicht noch ein paar Worte zur Ergonomie: Das Steam Deck ist im Vergleich zu anderen Handhelds groß, aber nicht unhandlich. Es liegt verdammt gut in der Hand und die zahlreichen Steuerungselemente sind sinnvoll angeordnet und gut erreichbar – anders als z.B. bei der Nintendo Switch, wo nicht nur Menschen mit etwas größeren Händen mit der Zeit verkrampfen. Und obwohl mit knapp 670 Gramm auch kein Fliegengewicht, ermüden die Hände auch bei längeren Spiele-Sessions nicht so schnell.