Survival-Spiel Nobody – The Turnaround erscheint diesen Herbst

Publisher Thermite Games und Entwickler U.Ground Game Studio kündigten heute an, dass der bevorstehende Survival-Simulator Nobody – The Turnaround diesen Herbst auf Steam erscheinenen wird.

Seit Steam Next Fest im Februar erhält die Demo dieses Spiels bereits mehr als eine Million Downloads.

Nobody – The Turnaround spielt in einer Parallelwelt, die unserer heutigen Realität ähnelt. Spiele als ein gewwöhnlicher „Niemand“ in der Gesellschaft, der versucht, über die Runden zu kommen und schwierige Lebensentscheidungen in billigen Hostels zu treffen. Man muss die vorhandenen Ressourcen ausnutzen, berufliche Fähigkeiten entwickeln, um sich selbst zu verbessern, und täglich schwierige Entscheidungen fällen. Spieler:innen sollten jede Gelegenheit verwenden, um sich in der Gesellschaft einen Namen zu machen.

Nobody – The Turnaround stellt die Dilemmata der Arbeiterklasse und den harten und doch erfüllenden Kampf des täglichen Lebens in der Stadt mit visuell beeindruckenden Details authentisch dar. Von finanziellen, psychischen und physischen Gesundheitsproblemen bis hin zu Problemen mit der Arbeit und mittelmäßigen Lebensumständen schildert Nobody eine allzu vertraute und doch faszinierende Geschichte des gewöhnlichen Menschen. Während die Spieler:innen um ihr Überleben kämpfen, werden sie hart daran arbeiten, einen befriedigenden Karriereweg einzuschlagen, stärkere Beziehungen mit anderen Leuten zu entwickeln und Sicherheit in der Gesellschaft zu finden.

Mehr Informationen zu dem Spiel: Steam-Seite