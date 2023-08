TEKKEN 8 erscheint am 26. Januar 2024

Bandai Namco Europe gibt bekannt, dass TEKKEN 8, der nächste Teil der Fighting-Franchise, am 26. Januar 2024 veröffentlicht wird.

Das Spiel wird exklusiv für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erscheinen. TEKKEN 8 wird von Bandai Namco Studios Inc. entwickelt und nutzt die Leistung aktueller Hardware, um das bisher visuell beeindruckendste Spiel der Serie zu werden. Der Titel verspricht außerdem eine neue Herangehensweise an Kampfspiele, mit einem neuen aggressiven Kampfsystem, das offensivere Taktiken belohnt und spektakuläre Kämpfe liefert. TEKKEN 8 ist ab sofort in der Standard, Deluxe und Ultimate Edition vorbestellbar.

Bei der Enthüllung wurde mit der Arcade Quest ein völlig neuer Modus für TEKKEN 8 vorgestellt. Arcade Quest ist ein Einzelspielermodus, der sich als ultimatives Trainingsgelände erweisen wird und die Wurzeln der Serie aufgreift, um eine neue Art des Spielens und der Verbesserung der Fähigkeiten einzuführen. In diesem Modus können die Spielenden ihren eigenen Avatar erstellen und anpassen und verschiedene Spielhallen „besuchen“, um an Kämpfen teilzunehmen, in denen sie ihr Spiel verbessern und neue Techniken erlernen können. Im Laufe der Geschichte entwickeln sich die Spielenden zusammen mit ihrem Avatar weiter und werden stärker. Sie verfeinern ihre Fähigkeiten gegen immer härtere Gegner*innen in einer Geschichte, die sich nicht allzu sehr davon unterscheidet, wie einige echte Spieler*innen zum Esport gekommen sind.