Eine kostenlose Testversion von The Crew Motorfest

Vom 14. bis zum 17. September haben die Spieler:innen die Möglichkeit, The Crew Motorfest 5 Stunden lang kostenlos zu erleben. Alle Gegenstände und Fortschritte, die während der kostenlosen Testphase freigeschaltet werden, werden beim Kauf des Spiels übernommen.Sowohl die Gold- als auch die Ultimate-Edition gewähren einen 3-tägigen vorzeitigen Zugang, der den Spieler:innen einen Vorgeschmack auf das Geschehen auf der Insel O’ahu gibt. Die besonderen Aktivitäten auf der Hauptbühne beginnen am 11. September mit AMERICAN MUSCLE POWER.

Die Gold und Ultimate Editionen beinhalten den Year 1 Pass für alle verfügbaren Plattformen und Ubisoft+ Abonnements über Ubisoft Connect, Xbox und Amazon Luna. Darüber hinaus bietet die Ultimate Edition Zugriff auf das Ultimate Pack, das viele exklusive Anpassungsgegenstände für den Avatar und die Fahrzeuge der Spieler:innen enthält. Mit dem Year 1 Pass werden nach und nach bis zu 25 Autos freigeschaltet – beginnend mit 3 Fahrzeugen zum Start: der DODGE CHARGER SRT HELLCAT REDEYE WIDEBODY 2023, der CHEVROLET CHEVELLE SS 1970 und das BMW M4 COMPETITION COUPE. Die Spieler:innen erhalten dann jeden Monat 2 Autos, insgesamt also 25 Autos über das ganze Jahr hinweg.

Wenn der Year 1 Pass nach dem Start von The Crew Motorfest gekauft wird, wird direkter Zugang zu den bereits erschienenen Autos der Vormonate gewährt.

Der neueste Teil der The Crew-Reihe, The Crew Motorfest, lädt die Spieler:innen dazu ein, in die Automobilwelt einzutauchen und aufregende Fahrerlebnisse in einer lebendigen offenen Welt auf O’ahu, Hawaii, zu erleben.

The Crew Motorfest wird weltweit am 14. September für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store erhältlich sein. Spieler:innen können sich auch bei Ubisoft+ auf PC, Xbox und Amazon Luna anmelden.