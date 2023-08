Xbox bei der gamescom Opening Night Live 2023

Auf dem gestrigen gamescom Opening Night Live-Showcase präsentierte Xbox einen Launch-Trailer für Starfield, gewährte einen ersten Blick auf das Gameplay von Ara: History Untold und kündigte den Launch der Age of Empires IV: Anniversary Edition an, die ab sofort für Xbox Series X|S und Xbox Game Pass verfügbar ist.

Wir freuen uns außerdem sehr, dass wir auf der gamescom den Green Studio of the Year Award für unsere Arbeit erhalten haben, die über die Grenzen unseres eigenen Unternehmens hinausgeht und die Energieemissionen der gesamten Branche senkt.

Mit der Opening Night Live 2023 wird die gamescom eröffnet und wir sind mit unserem größten Stand aller Zeiten auf der Messe vertreten. Dazu gehören nicht nur die Spiele aus dem gestrigen Showcase, sondern auch Forza Motorsport, Towerborne, Hellblade II: Senua’s Saga und The Elder Scrolls Online der Xbox Game Studios und Xbox Game Studios Publishing. Außerdem werden wir mit Spannung erwartete Spiele von unseren großartigen Partnern präsentieren: STALKER 2, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Dungeons of Hinterberg, Payday 3 und viele, viele mehr.

Starfield

Starfield hat die gamescom 2023 mit der Weltpremiere eines epischen Live-Action-Trailers eröffnet. Begleitet von einer atemberaubenden Orchesterversion von Elton Johns „Rocketman“, folgt der Live-Action-Trailer unserem Helden auf eine atemberaubende Reise durch die Sterne. Erlebe die Hoffnung und die Aufregung des Aufbruchs ins Unbekannte und mach Dich bereit für Dein eigenes Abenteuer, wenn Starfield am 6. September für Xbox Series X|S und Windows PC erscheint. Sieh Dir den brandneuen Trailer an und lies weiter, um zu erfahren, wie Du frühzeitig einsteigen kannst.

Der Early Access für Starfield beginnt am 1. September. Du kannst bis zu fünf Tage früher einsteigen*, wenn Du Dir die Starfield Premium Edition (nur digital), das Starfield Premium Edition Upgrade (digital oder physisch) oder die Starfield Constellation Edition (nur physisch) holst. Weitere Informationen zum Inhalt der verschiedenen Starfield-Editionen findest Du in unserer vollständigen Übersicht.

*Die tatsächliche Spielzeit für den Early Access hängt vom Kaufdatum ab und ist abhängig von möglichen Störungen und Zeitzonenunterschieden.

Boni für Vorbesteller*innen

Die Zeit wird knapp, um Starfield vorzubestellen und exklusive Bonusgegenstände im Spiel zu erhalten. Wenn Du eine beliebige Edition von Starfield vorbestellst, erhältst Du das Old Mars Skin Pack für diese Gegenstände im Spiel:

Laser Cutter

Deep Mining-Helm

Deep Mining-Pack

Game Pass-Mitglieder erhalten außerdem Zugang zu allen Vorbestellungsinhalten, solange Dein Game Pass-Abonnement aktiv ist, unabhängig davon, wann Du das Spiel herunterlädst.

Ara: History Untold kommt 2024 in den PC Game Pass – Schau Dir den ersten Gameplay-Trailer an

Wir wissen, dass Strategie-Fans es kaum erwarten konnten, einen Blick auf Ara: History Untold zu werfen und die Entwicklungen seit der Ankündigung des Spiels auf dem Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 zu sehen. Wir freuen uns sehr, heute den ersten Gameplay-Trailer zu präsentieren und damit zu zeigen, woran unser Team bei Oxide Games gearbeitet hat.

Zur Erinnerung: Ara: History Untold ist ein innovatives, rundenbasiertes Strategiespiel, in dem Du eine Nation aufbaust und Dein Volk durch die Geschichte führst, dabei neue Landschaften entdeckst, die Kunst und Kultur Deines Volkes entwickelst und Dich mit den Anführer*innen Deiner Rival*innen misst. Wirst Du der*die größte Anführer*in aller Zeiten?

Der neue Trailer, der von Debra Wilson vorgestellt wurde und den Original-Soundtrack des Spiels enthält, führt die Spieler*innen auf eine Reise durch lebhafte Kulturen, Umgebungen und Epochen. Der Trailer zeigt eindrucksvoll, wie Deine Handlungen nicht nur die Welt, sondern auch das Volk, das Du führst, beeinflussen, während Du Deine eigene Geschichte schreibst.

Je näher wir dem Release kommen, desto mehr freuen wir uns, endlich mehr Details über Ara: History Untold verraten zu können. Bis zum Release erhältst Du alle Neuigkeiten auf arahistoryuntold.com und kannst Dich beim Ara Insider Programm anmelden.

Ara: History Untold erscheint 2024 auf Windows PC. Das Spiel wird außerdem im PC Game Pass, im Microsoft Store und auf Steam verfügbar sein. Setze das Spiel in Steam auf Deine Wunschliste und folge uns auf Social Media, um auf dem Laufenden zu bleiben und unserer wachsenden Community beizutreten.

Age of Empires IV: Anniversary Edition erscheint auf Konsole

Ab heute können Spieler*innen das preisgekrönte Echtzeit-Strategiespiel Age of Empires IV: Anniversary Edition auf Xbox Series X|S und Xbox One mit Xbox Game Pass spielen. Von Grund auf für Xbox-Spieler*innen entwickelt, enthält die Age of Empires IV: Anniversary Edition auf den Xbox-Controller abgestimmte Eingaben, eine konsolenspezifische Benutzeroberfläche und ein intuitives neues Tutorial, das entwickelt wurde, um neue Spieler*innen einzuführen.

Alles, was Age-Fans an Age of Empires IV kennen und lieben, ist enthalten: Spieler*innen können Städte bauen, Ressourcen verwalten und ihre Truppen zu Land und zu See führen. All dies kann in vier verschiedenen Kampagnen mit 35 Missionen gespielt werden, die 500 Jahre Geschichte umspannen – vom Mittelalter bis zur Renaissance – und das alles komfortabel von Deinem Wohnzimmers aus. Skirmish und Multiplayer bieten eine Auswahl von zehn vielfältigen Zivilisationen auf der ganzen Welt: von den Engländer*innen über die Chines*innen bis hin zu den Malier*innen – die Wahl liegt ganz bei Dir.

Tauche mit einer immersiven Einführung, die speziell für Age of Empires IV auf der Xbox entwickelt wurde, in das Geschehen ein. „The Rise of a King“ ist eine erzählerische Erfahrung, die über einen Zeitraum von 20 Jahren stattfindet und auf die Schlacht von Hastings hinführt, wo die Hauptkampagne des Spiels beginnt.

Die Konsolenversion von Age of Empires IV kommt mit einer neuen, konsolenfreundlichen Benutzeroberfläche, einem Villager Priority-System, das es Dir ermöglicht, die automatische Ressourcensammlung zu automatisieren, einem Site Menu-System, das den Bau von Gebäuden optimiert und neuen Barrierefreiheitsoptionen. Du erhältst außerdem die Möglichkeit, mit bis zu sieben Freund*innen in PVP- und PVE-Multiplayer-Modi auf Xbox Series X|S und bis zu drei Freund*innen auf Xbox One zu konkurrieren, zusammenzuarbeiten oder ihnen zuzuschauen.

Xbox gewinnt den gamescom Green Studio of the Year-Award, präsentiert von Playing for the Planet der Vereinten Nationen.

Phil Spencer nahm den gamescom Green Studio of the Year Award von Playing for the Planet entgegen. Playing for the Planet begründete diese Entscheidung mit den Bemühungen von Xbox, über die Grenzen des eigenen Geschäfts hinauszugehen und eng mit Spieleentwickler*innen und Spieler*innen zusammenzuarbeiten, um die Emissionen in der gesamten Branche zu reduzieren.

Früher in diesem Jahr haben wir bekannt gegeben, dass Xbox die erste Konsole ist, die spezielle Tools zur Messung von Energieverbrauch und Kohlenstoffemissionen entwickelt hat, die für (und mit) Spieleentwickler*innen entworfen wurden: Das Xbox Sustainability-Toolkit. Außerdem sind wir die erste Konsole, die klimabewusste Spiel-Downloads und Software-Updates anbietet.

Spieleentwickler*innen möchten einen Unterschied machen, und das Xbox Sustainability-Toolkit bietet Daten, Fallstudien und umsetzbare Schritte, um es allen Kreativen zu ermöglichen, durch geringen Entwicklungsaufwand signifikante Energieeinsparungen zu erzielen. Darüber hinaus helfen unsere Konsolen-Updates den Spieler*innen, das zu tun, was sie lieben: spielen – mit weniger Belastung für die Umwelt und ihre Energierechnungen.

Wenn alle die nötigen Schritte unternehmen, um Energieverbrauch und Emissionen zu reduzieren, gewinnen wir alle auf unserem Planeten.

Um mehr über das Xbox Sustainability-Toolkit für Entwickler*innen zu erfahren, besuche learn.microsoft.com, und um mehr über unsere Nachhaltigkeitsbemühungen als Unternehmen zu erfahren, besuche xbox.com/sustainability.