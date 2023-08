Indie Spotlight – Editor’s Picks Summer 23

Hammerwatch II

Hammerwatch II macht dort weiter, wo der recht gute Vorgänger aus dem Jahr 2013 aufgehört hat. Wir haben gerade den Drachen Worldfire in seinem Schloss auf einer kleinen Insel besiegt und befinden uns nun auf der Flucht aus dem Schloss beziehungsweise von der Insel. Dazu müssen wir aber erst einmal einen Weg durch die Dungeons finden, um dann mit einem vom Widerstand organisierten Schiff die Insel verlassen zu können. Das erweist sich natürlich nicht so einfach wie geplant. Wir bewegen unsere winzige, aber toll gezeichnete und animierte Figur mit dem Gamepad auf Twin-Stick Art durch die Gegend. LS um zu gehen, RS um den Kopf bzw. unsere Waffe in eine Richtung zu bewegen. Mit RT schlagen wir zu, mit RB schießen wir mit unserer Fernkampfwaffe, mit LT blocken wir. Die genauen Fähigkeiten hängen aber von unserem gewählten Charakter ab. Hammerwatch II ist nämlich weniger ein simples Actionspiel als vielmehr ein ausgewachsenes Rollenspiel im Miniaturlook. Wir können mit unzähligen Dingen in der Spielumgebung interagieren – Knöpfe, Hebel, Türen, NPCs. Nützliche Dinge werden aufgesammelt, sobald wir über sie laufen. Wir laufen also in typischer Rollenspielmanier durch die Gegend, stehlen den Einheimischen ihre Äpfel und Karotten, zerdeppern jede Kiste und jedes Fass, während wir die Wolfspopulation dezimieren und kleine Nebenquests (bring mir dies, bring mir das…) für die lokale Bevölkerung absolvieren. Beispielsweise den Keller für den Wirt von Ungeziefer säubern, das ist ja quasi Teil jedes klassischen Rollenspieles seit The Bard’s Tale. Wobei das Ungeziefer hier nicht Ratten, sondern grüne Käfer waren. Die Piratenhöhle ist dann aber etwas größer als erwartet, und die Piraten haben nicht nur den Captain des Schiffes entführt, das uns von der Insel bringen sollte, sondern auch alle wichtigen Teile des Schiffes gestohlen. Der Anführer der Piraten ist dann auch der erste Bossgegner. Hier zahlt es sich aus, wenn ihr nicht alleine sondern mit drei Freunden im kooperativen Online-Modus spielt.

Das Spielmenu ist recht umfangreich – auf der ersten Seite sehen wir unsere Ausrüstung und sonstige Gegenstände, auf der zweiten Seite sind die Attribute unseres Helden (Stärke, Geschicklichkeit,…), auf der dritten Seite ist das Questlog, auf der vierten Seite der Fertigkeitenbaum, die fünfte Seite bietet Informationen über die Welt und auf der letzten Seite haben wir eine sehr nützliche Übersichtskarte. Gespräche laufen in reiner Textform ab. Das Spiel hat meine PC-Lüfter laut aufheulen lassen, aber eine Begrenzung der Framerate hat das Problem gelöst. Die Steuerung kann mit dem Gamepad erfolgen, Maus und Tastatur funktionieren aber auch gut. Wer Lust auf ein Indie-Baldur’s Gate 3 in Pixel Art Grafik hat, liegt mit Hammerwatch II nicht ganz so falsch und bekommt ein detailliertes Action-Rollenspiel mit unzähligen Gegenständen, Quests und Charakterwerten.