The Jackbox Party Pack 10 im Test

Als im Jahr 2014 das erste Jackbox Party Pack erscheinen ist, hat wohl niemand damit gerechnet, dass dies die Geburtsstunde einer langlaufenden Serie sein wird. Keine 10 Jahre später ist nun der zehnte Teil (und zusätzlich gibt es mehrere Spin-offs) erschienen, und vermutlich wird es nicht der letzte Serienableger bleiben. Die Jackbox-Spiele stammen von den Entwicklern, die im Jahrzehnt davor die ganzen You Don’t Know Jack Quiz-Spiele gemacht haben. Die You Don’t Know Jack-Spiele sind ein Quiz für eine Gruppe von Freunden vor dem Fernseher, das an eine typisch amerikanische Fernsehquizshow angelehnt ist. Bei den Jackbox-Spielen wurde diese Idee ausgebaut.

Zielpublikum ist weiterhin eine Gruppe von Freunden vor dem Fernseher, allerdings steuern die das Spiel über ihr Handy. Es muss keine App am Handy installiert werden, sondern jeder Spieler loggt sich mit seinem Handy-Browser auf einem Server ein. Am Fernseher wird der gemeinsame Bildschirm für alle Spieler dargestellt, während der Handybildschirm nur für den jeweiligen Spieler gedacht ist. Gamepads werden nicht benötigt, sonderlich viel Geschick ist bei den meisten Spielen auch nicht notwendig. Auch die Einlernzeit ist meistens kurz, die Spiele sind relativ einfach gehalten. In jedem Party-Pack sind mehrere völlig unterschiedliche Spiele enthalten.