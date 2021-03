The King of Fighters XV: Team Fatal Fury enthüllt

SNK hat das neueste Team im kommenden The King of Fighters XV (KOF XV) enthüllt. Team Fatal Fury setzt sich aus den Fatal Fury- und KOF-Veteranen Terry Bogard, Andy Bogard und Joe Higashi zusammen.

The King of Fighters XV, das noch dieses Jahr erscheinen soll, setzt die Tradition der KOF-Serie mit seinen kultigen 3 VS. 3-Teamkämpfen und unterschiedlichen Geschichten und Enden für jedes Team fort.