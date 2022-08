The Last of Us Part I im Test

Aus Alt mach Neu

Das jetzt erscheinende Remake von The Last of Us ist jedoch nicht die erste Schönheitskur, die der Titel bekommen hat. Denn bereits im Jahr 2014 wurde ein Remaster veröffentlicht, bei dem die ursprünglichen Texturen und auch die Grafik ordentlich aufgewertet wurden. Zudem wurden in der PS4-Version auch die neuen Möglichkeiten der Konsole voll ausgeschöpft, so dass die Light Bar des Controllers, das Touchpad oder auch der Lautsprecher für ein immersiveres Spielerlebnis sorgten. Doch das reichte Entwickler Naughty Dog noch nicht. Denn zwischen dem ursprünglichen Release von The Last of Us und Part I liegen mittlerweile acht Jahre. Ein Zeitraum, in dem sich zum einen die Technik, zum anderen aber auch die Möglichkeiten der Entwickler*Innen ihre Ideen umzusetzen, deutlich gewandelt haben.

Bei The Last of Us Part I handelt es sich nun um ein originalgetreues Remake des Originals, das dank der PlayStation 5 eine komplett neue Erfahrung bieten soll. Die von Grund auf überarbeitete Version des Titels glänzt besonders dank verbesserter Charakter-Modelle – inklusive veredelter Gesichtsanimationen – die für pure Gänsehautmomente sorgen. Doch auch die neuen Effekte und Texturen verhelfen dem Spiel zu neuen Höhenflügen – brennende Clicker waren noch nie schöner anzusehen. Optisch zeigt sich Part I von seiner bis dato schönsten Seite und sorgt mit realistischerer Beleuchtung für wahre Highlights.

Doch der Titel ist nicht nur Eye-Candy, denn auch am Gameplay wurde gefeilt. Eine verbesserte Steuerung sorgt dafür, dass ihr um einiges agiler unterwegs und in Konfrontationen seid, als es im Original möglich war. Doch nach wie vor ist es so, dass es sich stellenweise, während einzelnen ausgeführten Bewegungen, doch noch etwas hölzern anfühlt. Auch die KI wurde aufgepeppt, was nicht in allen Momenten des Spiels so gut klappt. Die Gegner*Innen sind zwar deutlich intelligenter und entdecken euch früher als es noch im Original oder dem Remaster der Fall war, doch Ellie ist manchmal ziemlich wagemutig und läuft direkt vor den Augen der Feinde vorbei. Eure Tarnung ist deswegen zwar nicht futsch, doch es kratzt ein wenig an der Immersion, die an anderen Stellen des Titels so perfekt ausgeführt ist.