The Thaumaturge im Test

Die polnischen Entwickler von Fool’s Theory haben bereits mit dem Stealth-Spiel Seven bewiesen, dass sie gute Spiele machen können. Ihr neues Werk, The Thaumaturge, spielt aber in einer ganz anderen Kategorie. Das ist kein kleines Indie-Projekt, sondern will mit den großen Releases mitspielen. Schauen wir uns an, ob ihm das gelungen ist. Die Geschichte beginnt schon einmal höchst interessant. Wir kommen, dem Wahnsinn nahe, mit dem Zug in einem entlegenen kleinen Dorf in Georgien an. Hier suchen wir einen Heiler, der angeblich auch aussichtslose Fälle behandeln kann. Das Jahr ist 1905, und bei dem Heiler handelt es sich um Rasputin. Genau dem Rasputin, der angeblich der Zarin ebenso wie anderen Damen am Hof so nahe gekommen ist, dass er später von ABBA als „Russia’s greatest love machine“ tituliert wurde. Wir lernen Rasputin näher kennen, und er hilft uns, unseren Salutor zu zähmen und auch gleich noch einen zweiten Salutor einzufangen. Thaumaturgen verfügen normalerweise über einen Salutor, ein Wesen aus der Schattenwelt, das nur wir sehen, mit dem wir kommunizieren können und das uns auch im Kampf unterstützt. Nur ganz wenige Thaumaturgen konnten zwei (oder gar noch mehr) dieser Wesen an sich binden, die meisten sind bei dem Versuch gestorben. Wir schaffen es, und zusammen mit Rasputin fahren wir aus familiären Gründen zurück nach Warschau. Dort werden wir in verschiedene Ereignisse hineingezogen und müssen uns entscheiden, auf welcher Seite wir stehen wollen. Freiheitskämpfer, Russen, jüdische Kaufleute, Straßengangs…

Nachdem mit Last Train Home erst kürzlich ein Spiel von tschechischen Entwicklern über historische Ereignisse in Russland (während des russischen Bürgerkrieges) erschienen ist, handelt The Thaumaturge nur ein paar Jahre zuvor, noch vor dem Ausbruch des ersten Weltkrieges. Das Russische Zarenreich hat seine größte Ausdehnung erreicht, ist aber von innen verrottet und steht kurz vor dem Zusammenbruch. Unsere Hauptfigur kommt aus Warschau, das ebenso von den Russen verwaltet wird wie Georgien, wo die Handlung beginnt.