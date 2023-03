Tindalos und Focus enthüllen das Aliens: Dark Descent Releasedatum

Heute kündigen Tindalos Interactive und Focus Entertainment, in Zusammenarbeit mit 20th Century Studios, das Veröffentlichungsdatum für Aliens: Dark Descent, das strategische Echtzeit Squad basierte taktische Action-Spiel ankündigt.

Es erscheint weltweit am 20. Juni 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Neben dem Datum gibt es auch ein erstes Gameplay Video für diese gruselige Geschichte, die im ikonischen Alien Universum angesiedelt ist und es zeigt, was Spieler*innen erwarten können, wenn sie auf dem Planeten Lethe eine Bruchlandung hinlegen.

Überlistet die Xenomorph-Bedrohung und erkundet Lethes Geheimnisse

Aliens: Dark Descent schleudert Fans in die kalte Umarmung des Weltraums, in welcher die Spieler*innen taktische Fähigkeiten entwickeln müssen, um die düsteren Geheimnisse zu lüften und die ikonischen Xenomorph bezwingen zu können. Taucht ein in eine cineastische Geschichte und erkundet die Schrecken und Wunder von Aliens: Dark Descent.

Rekrutiert und steuert euren Squad an Marines in Echtzeit als eine Einheit und genießt eine intuitive Steuerung, die es euch erlaubt, eure Recken mit Maus und Tastatur sowie mit dem Gamepad zu spielen. Seht dabei zu, wie jedes Kommando über Funk durchgegeben und umgesetzt wird von jenen Marines, die für die Situation am besten Gewappnet sind – basierend auf ihren Fähigkeiten und ihrer Ausrüstung. Spieler*innen werden all ihr Geschick brauchen, um durch die weitläufigen, persistenten und reagierenden Levels zu manövrieren und die Aufgaben zu erledigen. Doch Vorsicht ist geboten und die Vitalwerte der Marines sollten stets im Blick behalten werden – denn der Tod ist für jeden Marine das Ende. Das endgültige Ende.

Aliens: Dark Descent schleicht sich an den Xenomorph vorbei auf die PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC und erscheint am 20. Juni 2023. Für weitere Informationen besucht die Focus Entertainment Website.