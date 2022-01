Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction – Angespielt

Story

Vor drei Jahren stürzte in New Mexico ein Meteor auf das idyllische Städtchen Truth or Consequences, der einen Parasiten freisetzte. Aus diesem Grund schloss sich eine Handvoll Operator aus Tom Clancy’s Rainbow Six Siege zusammen, um den geheimnisvollen Parasiten einzudämmen, was ihnen während des ersten Ausbruchs scheinbar auch gelang.

Doch ebenso plötzlich wie unerwartet ist der Chimera-Parasit an verschiedenen Orten in den USA wieder aufgetaucht und er ist tödlicher und expansiver als jemals zuvor. Das führte zur Gründung des Rainbow Exogenous Analysis & Containment Teams (REACT), das die Aufgabe hat, den Parasiten zu überwachen und sich auf mögliche zukünftige Gefahren vorzubereiten. So gut wie nichts ist über den sich ausbreitenden Parasiten bekannt und nur die handverlesenen REACT-Operator sind in der Lage, gegen den Parasiten vorzugehen, ihn zurückzudrängen und mehr über diese tödliche neue Gefahr herauszufinden.

Die Aufgabe der Spieler*innen besteht darin, die wachsende Bedrohung durch die als Archaeen bekannten Kreaturen zu bekämpfen. Bei den Einsätzen in der Eindämmungszone entscheidet die richtige Kombination aus Geräten, Ausrüstung und Teamwork darüber, ob es gelingt, die Informationen zu sammeln, die nötig sind, um die Parasiten aufzuhalten.