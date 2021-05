Torchlight III: Kostenloses Update bringt den “Verfluchten Captain” und Rabatte

The Cursed Captain

In Torchlight III wandelt der Verfluchte Captain ab nun zwischen Leben und Tod und ist der unbestrittene Kommandeur auf hoher See. Diese neue Klasse kann eine Besatzung untoter Haudegen während des Kampfes herbeirufen oder Gegner mit Zwillingssäbeln, Pulverfässern und anderen klassischen Piratenwaffen angreifen. Außerdem können diejenigen, die die Kontrolle über den Verfluchten Captain übernehmen, Dublonen aus dem Kampf sammeln, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Der Verfluchte Captain hat zwei einzigartige Fähigkeitsbäume: “Verflucht” und “Piraterie”. Neben diesen Fähigkeiten führt die Klasse auch einen neuen klassenspezifischen Rüstungstyp in Torchlight III ein: Umhänge.

Das Update für Torchlight III bringt auch andere neue Inhalte und Updates für den Spielkomfort in das Hack’n’Slash-ARPG. Dies beinhaltet Aktualisierungen des Begleitersystems, einen neuen „Fell und Mode“-Auftrag, Verbesserungen der Benutzeroberfläche, zusätzliche Begleiterplätze und vier neue Arten von Begleitern mit über 40 neuen Varianten (Hirsch, Shiba Inu, Bulldogge und Fuchs). Spieler werden auch neue Fortgegenstände wie den Fuchsbogen, den Drachenschädel und das Netherimexemplar entdecken, die in einem neuen Labor verwendet werden können.

Rabatte auf Torchlight III

Zudem ist Torchlight III diese Woche auf den meisten Plattformen im Angebot:

50 % Rabatt (Normalpreis 39,99 €) für die Nintendo Switch

50 % Rabatt (Normalpreis 39,99 €) für die PlayStation 4

Weitere Rabatte werden am Donnerstag, dem 27. Mai bekannt gegeben.

Torchlight III ist zusätzlich derzeit kostenlos für Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate verfügbar. Details gibt es hier.