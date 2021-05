Anno 1800 – Reisezeit DLC verfügbar

Ab heute können die Touristen in Anno 1800s zweiten DLC der dritten Season neuentdeckt werden. Mit den neuen Inhalten von Anno 1800 Reisezeit können Touristen-Hotspots, mithilfe von neuen Gebäuden, öffentlichen Verkehrsmitteln, ein brandneues Monument und vielem mehr gebaut werden.

Gerade erst angekommen, finden sich die Touristen in den luxuriösen Unterkünften der neuen Hotels des neuen DLC für Anno 1800 Reisezeit wieder; neben Bars, Cafés und Restaurants, die den Bewohnern in der Nähe, Vorteile entsprechend des servierten Menüs geben. Die Spieler:innen können sich aussuchen, welche Gerichte sie basierend auf den produzierten Gütern ihrer Städte servieren wollen, wobei jede Auswahl Vorteile für Touristen und Bürger gleichermaßen bietet. Abseits von den köstlichen Gerichten müssen sich die Touristen für einen Besuch des eisernen Turms wappnen. Dies ist ein riesiges neues Monument, was von einem der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt inspiriert wurde.