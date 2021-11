Total War: WARHAMMER III erscheint am 17. Februar 2022

Europe, Ltd. hat heute bekanntgegeben, dass Total War: WARHAMMER III am 17. Februar 2022 erscheint und ab dem ersten Tag mit dem Xbox Game Pass für PC spielbar ist.

Außerdem wurde das Völkerpaket „Ogerkönigreiche“ als Bonus für Vorbesteller des neuen Spiels enthüllt. Spieler, die Total War: WARHAMMER III vorbestellen oder das Spiel in der ersten Woche als Angebot kaufen, erhalten diesen Zusatzinhalt kostenlos.*

Das Völkerpaket lässt die Ogerkönigreiche und ihre zwei legendären Kommandanten – Speckus Goldzahn und Skrag den Schlächter – auf die große Kampagne los. Spieler können so eine Armee aus kolossalen Kriegern und urzeitlichen Monstern anführen, die stets auf der Suche nach Beute, Gold und Fleisch für ihre unersättlichen Bäuche sind.

In der Schlacht tun sich diese Rohlinge dadurch hervor, den Gegner erst aus der Ferne mit ihrer Feuerkraft zu bombardieren, um dann mit einem vernichtenden Angriff ihrer monströsen Kavallerie seine gebeutelten Reihen zu durchbrechen. In der Kampagne führen sie in den Trauerbergen von ihren Nomadenlagern aus einen blutigen Krieg. Sie sind allzeit gewillt, Verträge anzunehmen, die reiche Beute versprechen und ihnen weitere große Namen einbringen.

Weitere Informationen zu Total War: WARHAMMER III, dem Xbox Game Pass und dem Ogerkönigreiche-Bonus für Vorbesteller gibt es im Total War-Blog. Total War: WARHAMMER III kann direkt im Store von Total War: WARHAMMER III, im Microsoft Store, bei Steam oder im Epic Games Store vorbestellt werden oder am ersten Tag mit dem Xbox Game Pass für PC gespielt werden.

*Der Ogerkönigreiche-Bonus für Vorbesteller muss bei von SEGA autorisierten Händlern erworben werden. Besitzer des Xbox Game Pass können diesen Inhalt separat im Microsoft Store erwerben. Weitere Informationen gibt es im Total War-Blog.