Turtle Beach VelocityOne Flight jetzt vorbestellbar

Die für die Vorbestellungen des mit Spannung erwarteten Turtle Beach VelocityOne Flight Steuerungssystems für Flugsimulationen vorgesehenen Mengen waren innerhalb von Minuten ausverkauft – zusätzliche Stückzahlen sind unterwegs.

Der Hersteller von Gaming-Zubehör, die Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR) gab heute bekannt, dass ihr Designed for Xbox VelocityOne™ Flight Steuerungssystem für Flugsimulationen bereits jetzt eines der meistvorbestellten Produkte auf www.turtlebeach.com ist. Mehr als 21.000 Fans hatten sich für VelocityOne Flight angemeldet und warteten darauf, dass der neue Controller für Flugsimulationen reserviert werden kann. Nachdem am 3. November die Vorbestellung freigeschaltet wurde, war der heiß begehrte Controller zum UVP von € 379.99.- schnell ausverkauft. Die Vorräte von Turtle Beach in den USA, Großbritannien und Deutschland waren in weniger als 15 Minuten ausverkauft und die restlichen Einheiten weltweit waren in weniger als einer Stunde vergriffen.

Der weltweite Run auf die VelocityOne Flight Vorbestellungen über unsere Website ist ein wunderbarer Start für unseren Einstieg in den schnell wachsenden Markt für Flugsimulations-Hardware. Für alle, die kein Gerät über die Vorbestellung reservieren konnten, werden nach der Markteinführung von VelocityOne Flight am 14. November nach und nach zusätzliche Mengen verfügbar sein. Jürgen Stark, Chairman und CEO der Turtle Beach Corporation

Das auf der E3 2021 angekündigte VelocityOne Flight wurde von Android Authority mit dem Prädikat „Best of Show“ ausgezeichnet und markiert den Einstieg von Turtle Beach in den Zubehörmarkt für Gaming-Simulationen. VelocityOne Flight ist ein komplettes Flugsteuerungssystem, das in Zusammenarbeit mit Luftfahrtingenieuren und Piloten sowie einem engagierten Turtle Beach-Team entwickelt wurde, welches auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung zahlreicher erstklassiger Controller für Flug- und Rennsimulationen zurückblicken kann.

X|S und Windows 10 PCs sind, sollten sich das bahnbrechende Turtle Beach VelocityOne Flight Steuerungssystem ansehen. Es bietet eine intuitive und realistische Steuerung und gibt Nutzern aller Erfahrungsstufen ein umfangreiches System an die Hand, um den Nervenkitzel des Fliegens zu erleben. Ein originalgetreues 180°-Steuerhorn mit integrierter Rudersteuerung ermöglicht die präzise Führung eines jeden Flugzeugs. Der im Lieferumfang enthaltene modulare Schubquadrant mit Trimmrad, Doppelhebel- und Vernier-Steuerung sowie austauschbaren Schubhebeln bietet Fliegern am Boden bessere Anpassungsmöglichkeiten und ein realistisches Flugerlebnis für leichte als auch schwere Flugzeuge. Eine einfache USB-Verbindung ermöglicht den Nutzern eine unkomplizierte Einrichtung, egal ob auf einer Xbox-Konsole oder unter Windows 10.