Trial-Version zu STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN

Im Rahmen der E3-Ausgabe von SQUARE ENIX PRESENTS auf der E3 kündigte Square Enix STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN an. Ab sofort steht die Trial-Version des Action-RPGs für PlayStation 5-Besitzer*innen zur Verfügung.

Der Titel wird in Zusammenarbeit mit Team NINJA von KOEI TECMO GAMES, den Erschaffern der NINJA GAIDEN- und Nioh-Reihen, entwickelt und beschreitet völlig neue Wege für das FINAL FANTASY-Franchise. Spieler*innen können ab 2022 in die Welt von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC eintauchen.

Die Trial-Version von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN gibt den Spieler*innen die Gelegenheit, einen Vorgeschmack auf das vollständige Spiel zu erhalten. Im Mittelpunkt der Trial-Version stehen Jack und seine Verbündeten Ash und Jed, die gemeinsam den Chaos-Tempel erkunden. Sie brennen darauf, Chaos zu besiegen, während die Erinnerungen an die unzähligen Gefahren tief in ihren Herzen verborgen liegen… Sind sie die prophezeiten Krieger des Lichts?

Spieler*innen der Trial-Version von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN können diese düstere Fantasiewelt erkunden und mit mächtigen Zaubern und Fähigkeiten gegen eine Reihe bekannter Monster aus der FINAL FANTASY-Reihe antreten sowie einige Jobs ausprobieren, darunter Krieger, Dragoon und Schwarzmagier.

Die Trial-Version von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN ist ab sofort und bis zum 24. Juni 2021, 16:59 Uhr auf PS5 verfügbar1. STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION für PS5 kann im PlayStation Store heruntergeladen werden. Um die Trial-Version in Deutschland auf PlayStation 5-Konsolen kostenlos herunterladen zu können, wird eine PS Plus-Mitgliedschaft benötigt. PlayStation 5-Spieler*innen, die keine PS Plus-Mitgliedschaft besitzen und die Trial-Version spielen möchten, erhalten über eine gesonderte Version Zugang, die kein PS Plus voraussetzt und für 25 Cent im PlayStation Store zum Download bereitsteht.2

Zudem sind Spieler*innen, welche die Trial-Version von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN herunterladen und spielen, eingeladen, an einer Umfrage3 teilzunehmen und den Entwicklern Feedback zu ihrem Spielerlebnis zu geben, um an der Gestaltung des endgültigen Spiels teilzuhaben. Die Umfrage ist vom 13. Juni 2021 bis zum 30. Juni 2021, 16:59 Uhr verfügbar und kann über den Menübildschirm der Trial-Version aufgerufen werden.

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN erscheint 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Der Titel hat noch keine Alterseinstufung erhalten. Weitere Informationen gibt es hier: https://www.square-enix-games.com/sopffo