Starfield – Ins Sternenmeer: Die Reise beginnt

Nach der Enthüllung von Starfield im Rahmen des Xbox & Bethesda Games Showcase und dem ersten Teaser-Trailer, folgt heute noch ein Nachschlag in Form eines weiteren Videos.

Werft einen Blick hinter die Kulissen, bei dem die Spieleentwickler die Inspiration für und den Prozess hinter der Entwicklung dieses neuen Universums mit euch teilen. Die Reise beginnt heute.

Starfield ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios in 25 Jahren – im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Next-Gen-RPG von den Machern von The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4 reist ihr zu den Sternen. Erstellt euren eigenen Charakter ganz nach euren Vorstellungen und erkundet in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die größte Frage der Menschheit.

Starfield erscheint am 11.11.22 exklusiv für Xbox Series X|S und PC.

Fans können jetzt der Constellation beitreten und zu den Ersten gehören, die Neuigkeiten und Updates zu Starfield erhalten, einschließlich Entwicklerinterviews und einem Blick hinter die Kulissen des Spiels.