Tropico-Serie wird 20 Jahre – Kalypso feiert

Kalypso feiert 15-jähriges Jubiläum

Die Feierlichkeiten sind doppelt so groß, da der Publisher später in diesem Jahr sein eigenes 15-jähriges Jubiläum feiert. Kalypso Media wurde im August 2006 mit zwei Mitarbeitern gegründet. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 150 Mitarbeiter in vier Ländern.

In den kommenden Wochen wird Kalypso Media die Feierlichkeiten mit dem heutigen Start des Kalypso-Blogs 2.0 fortsetzen. Hier finden geneigte Leser:innen die besten Informationen zu spannenden Geschichten rund um die Vergangenheit und Gegenwart der Tropico-Serie sowie Artikel zum 15-jährigen Jubiläum von Kalypso Media selbst.

Stream mit Feierlaune

Zu guter Letzt: Erleben Sie El Prez persönlich bei einem speziellen Tropico 6 – Caribbean Skies-Livestream heute Abend um 19:00 Uhr CEST, und besuchen Sie unbedingt den Kalypso_Live-Kanal, um jede Woche neue Inhalte zu erhalten.