Xbox Game Pass: Weitere Highlights im April 2021

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Besucht regelmäßig die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahrt mehr zu den neuesten Perks. Schnappt euch unter anderem diesen Bonus, bevor er wieder verschwindet:

Jetzt verfügbar – Warframe: Excalibur Jade Bundle

Vergesst außerdem nicht, euren monatlichen Apex Legends Perk bis zum 3. Mai einzufordern!

Xbox Game Pass Quests

Auch nach Ostern sichert ihr euch in den Ultimate Quests doppelte Punkte für die besonderen Eastereggs. Insgesamt sind das 150 Extra-Punkte, die ihr für tolle Rewards ausgeben kannst. Wenn ihr die Quests also noch nie ausprobiert habt, ist jetzt der ideale Zeitpunkt. Stellt euch der Herausforderung und vergesst nicht, eure Punkte einzulösen.

Zusätzlich erscheinen am 20. April diese Quests:

Costume Quest 2 (50 Punkte): Sammel 300 Candy.

Xbox Game Pass Ultimate: Sea of Thieves (25 Punkte): Loggt euch ein und spielt.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.