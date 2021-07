Turtle Beach Recon Controller für Xbox jetzt vorbestellbar

“Der Recon Controller ist mit seinen einzigartigen Features und seinem leistungsstarken Audio die perfekte Ergänzung zu den Millionen von Turtle Beach Headsets, die Gamer auf der Xbox bereits nutzen. Der derzeitige globale Gamepad-Zubehörmarkt für Third-Party-Controller generiert einen Jahresumsatz von 600 Millionen Dollar und wächst rasant. Die einzigartigen Funktionen und das Design des Recon Controllers verschaffen Turtle Beach einen starken Einstieg in diesen Markt, unterstützt durch die gleiche Branchenexpertise, die uns in den letzten zehn Jahren zum Bestseller-Hersteller von Gaming-Headsets gemacht hat. Das Team hat mit dem Recon Controller ein großartiges Produkt abgeliefert und ich kann es kaum erwarten, es in den Händen der Xbox-Spieler zu sehen.”

Jürgen Stark, Chairman und CEO der Turtle Beach Corporation