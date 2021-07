DC Super Hero Girls: Teen Power im Test

Im Zentrum der Geschichte stehen die drei Freundinnen Diana Prince (Wonder Woman), Barbara Gordon (Batgirl) und Kara Danvers (Supergirl), die ihre Heimstadt Metropolis gegen eine böse Bedrohung schützen müssen. Ihnen gegenüber stellen sich die Superschurkinnen Harley Quinn, Starfire und Catwoman, die ihre ganz eigenen Ziele verfolgen. Natürlich haben auch noch andere Charakter aus der Animationsserie einen Auftritt und unterstützen die Protagonisten, spielbar sind aber nur die sechs namentlich genannten Figuren. Jede davon verfügt natürlich über individuelle Angriffsmechaniken, die sich im Verlauf des Spieles verbessern lassen. Supergirl kann etwa mittels Hebekraft Gegenstände schleudern oder mit ihrem Superatem und Hitzeblick Feinde ausschalten, während sich Batgirl wiederum hauptsächlich ihre Gadgets wie dem Batarang und dem Bat-Hook verlässt. Gekämpft wird dabei mittels genretypischen Freeflow-Kampfsysten und das meistens gegen feindliche Roboter, fiese Handlanger und andere bekannte Bösewichter, welche dann meist in einem Bosskampf erledigt werden müssen. Zum Teil bekommt man während der Missionen auch Unterstützung durch Teamkollegen, die einerseits eigenständig agieren, aber auch auf rudimentäre Befehle hören. Dieses System funktioniert aber mehr schlecht als recht, was hauptsächlich auf Mängel in der KI zurückzuführen ist. Die künstliche Intelligenz durch einen menschlichen Mitspieler austauschen geht übrigens nicht, denn DC Super Hero Girls: Teen Power verfügt über keinen Mehrspieler-Modus.